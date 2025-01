Masterchef Italia 14, anticipazioni 4a puntata: Invention Test e la temutissima Red Mystery Box

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025 torna una nuova puntata di MasterChef Italia 14 con tantissimi colpi di scena. Infatti, stasera vedremo la famosa Red Mystery Box, che aggiungerà ancor più difficoltà alla sfida degli aspiranti chef. Il programma andrà in onda oggi su Sky Uno alle 21.15 con un difficile Invention Test alle Terme di Boario, dove i concorrenti di MasterChef Italia 14 si salveranno per il rotto della cuffia. Insomma, la puntata di stasera sarà un vero susseguirsi di svolte inaspettate.

Come al solito i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo saranno in prima linea per assaggiare i piatti dei concorrenti e capire chi fra loro ha la stoffa per diventare il nuovo Masterchef Italia 14. La scorsa settimana i concorrenti del programma di Sky Uno hanno debuttato con la Masterclass e abbiamo visto l’eliminazione di ben due aspiranti cuochi: Simone B., che non è riuscito a convincere i giudici nell’Invention Test, e Giulio, diventato virale sul web per via delle sue polpette. Cosa succederà nella puntata di stasera?

Masterchef Italia 14, le riserve Sara e Pino pronti a entrare?

Tutto è pronto per stasera giovedì 2 gennaio 2025 con una nuova puntata di Masterchef Italia 14 che prevede l’apertura della Red Mystery Box. È il caso di dire “rosso come il pericolo”, perchè la sfida di stasera sarà incredibilmente impegnativa per i nostri amati concorrenti. Qualcuno di loro potrebbe abbandonare la gara e il sogno della vittoria. A seguire si terrà anche l’Invention test per chi è andato peggio nella prova. Intanto, dietro le quinte attendono “le riserve”, Pino e Sara, i quali sperano in un’eliminazione per poter entrare in gara.

Nella puntata di Masterchef Italia 14 di stasera giovedì 2 gennaio 2025 vedremo due episodi come al solito. Nella seconda parte gli aspiranti chef si troveranno a dover cucinare nelle meravigliose Terme di Boario, con il loro parco immenso e suggestivo. La prova ha come soggetto “l’amore in tutte le sue forme”. Si prevede una sfida difficile tra le due squadre, giudicate severamente dalle coppie innamorate che si trovano nel parco termale per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Impresa non da poco, non trovate? Chi finirà al pressure test verrà “torchiato” poi con una sfida decisamente ardua: cucinare con sapori esotici, etnici e internazionale. Chi sarà eliminato? Lo scopriremo prestissimo!

Masterchef Italia 14, dove vederlo in diretta e streaming oggi 2 gennaio 2025

Masterchef Italia 14 va in onda su Sky Uno giovedì 2 gennaio 2025 sul canale 108. Per vederlo in streaming è possibile collegarsi su Sky Go (servizio on demand della piattaforma) o su NOW, con un abbonamento. La diretta di Masterchef Italia 14 inizierà dalle ore 21.15.