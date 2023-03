Alessia, Giulia e Rocco, chi sono i figli di Claudio Amendola/ Lui: “uscito dalla droga per loro”

Chi sono i figli Alessia, Giulia e Rocco di Claudio Amendola

Alessia, Giulia e Rocco sono i figli di Claudio Amendola, il grandissimo attore e sceneggiatore romano. L’attore è conosciuto dal grandissimo pubblico per aver interpretato la fiction cult “I Cesaroni”, ma anche per una serie di cinepanettoni e serie televisive di successo. Per quanto concerne la vita privata è papà di tre splendidi figli: le prime figlie sono nate dal matrimonio con Marina Grande, mentre il figlio maschio è nato dall’amore con Francesca Neri. Dal 1983 al 1997 è stato sposato con Marina Grande, la madre delle sue prime due figlie Alessia e Giulia. La prima figlia è nata quando l’attore aveva soli 21 anni e durante un’intervista ha raccontato che la prima gravidanza dell’ex moglie è stata complicata, visto che Alessia è nata premurata a 6 mesi e mezzo.

Ospite di Belve da Francesca Fagnani, l’attore ha proprio ricordato quel momento della sua vita dicendo: “la gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”. Poco dopo è arrivata la seconda figlia Giulia, nata nel 1989. Entrambe lavorano nel mondo della recitazione: Alessia ha seguito le orme del nonno e lavora come doppiatrice, mentre Giulia ha partecipato a diversi spot televisivi di successo.

Claudio Amendola e i figli: dopo Alessia e Giulia arriva Rocco

Dopo la nascita delle figlie Alessia e Giulia, Claudio Amendola si è separato dalla moglie Marina Grande. Alcuni anni dopo si è innamorato dell’attrice Francesca Neri; un amore importante suggellato anche dalla nascita di un terzo figlio. Si tratta di Rocco Amendola di cui proprio il papà, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato: “deei miei tre figli, Rocco è il più fortunato perché ha trovato un papà più maturo. Con lui ho saputo dire qualche no. Ai miei nipoti invece permetto tutto. Sono un nonno pazzo di loro che si gode il non avere le responsabilità dei genitori. Il primo giorni di apertura dopo il lockdown, sono andato a pranzo al ristorante e poi sono andato a trovare i nipoti”.

L’attore, ospite di Belve, ha parlato anche della dipendenza dalla droghe e di come sia salvato grazie ai figli: “ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”.











