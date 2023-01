Alessia Marcuzzi concorrente di Ballando con le stelle 2022?/ Clamorosa indiscrezione

Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle 2023?

Dopo la lunga pausa televisiva, Alessia Marcuzzi è tornata in onda con Boomerissima, il programma che conduce su Raidue e che sta convincendo i telespettatori. Sempre allegra, energica e preparata, Alessia Marcuzzi sta conquistando anche il pubblico della Rai che potrebbe decidere di puntare su di lei anche per Raiuno. Nessun programma sulla rete ammiraglia della Rai, per il momento, per la Marcuzzi che, tuttavia, potrebbe debuttare nel sabato sera di Raiuno come concorrente di Ballando con le stelle 2023. L’edizione 2022 ha fatto registrare ottimi ascolti al programma di Milly Carlucci che starebbe già pensando al cast della prossima edizione.

Milly Carlucci, da quando lavora a Ballando con le stelle, ha sempre puntato su personaggi che non hanno mai partecipato a reality show. La conduttrice, inoltre, cerca di portare in pista un cast vario unendo nomi importanti a nomi meno noti che, tuttavia, riescono a conquistare il grande pubblico. Tra i grandi nomi della prossima edizione potrebbe esserci proprio quello di Alessia Marcuzzi.

L’indiscrezione su Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle 2023

Sulla presunta presenza di Alessia Marcuzzi nel cast di Ballando con le stelle 2023 si è pronunciata Alessandra Tripoli, maestra storica del programma di Milly Carlucci. “Domanda difficile ma mi farebbe veramente piacere. Sarebbe una bellissima sfida, non so magari Alessia Marcuzzi a me piace moltissimo comunque una donna forte come lei”, ha detto la Tripoli rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Già in passato, Milly aveva tentato di portare Alessia a Ballando con le stelle. Il tentativo, fatto dopo il suo addio a Mediaset, tuttavia, sfumò come ha in seguito confessato la stessa Carlucci: “Avevamo fatto anche un tentativo iniziale per vedere se avesse potuto partecipare al cast. Non è stato possibile per impegni suoi eccetera. E quindi la risposta è quella di prima: dipende da tante cose”.

