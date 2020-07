Alessia Marcuzzi, dedica alla figlia Mia/ Foto, “me too Snipul, amore mio”

Alessia Marcuzzi continua a lanciare messaggi in codice sulle sue pagine social. In queste ultime ore però la foto è chiara: si tratta di una tenerissima dedicata indirizzata alla figlia Mia nata dall’amore con Francesco Facchinetti. Sulla sfondo di una Roma illuminata, ecco spuntare un foglio di carta bianca con su scritto “I love you to the moon and back (thanks for make me better all the times) (ti amo dalla luna e indietro, grazie per farmi stare bene sempre). Una bellissima dedica scritta dalla figlia Mia a cui “mamma Alessia” ha voluto rispondere con un post pubblicato e condiviso sui social scrivendo: “Me too ❤️” con tanto di hashtag #snipul #misciolgo #amoremio. Procedono a gonfie vele le vacanze estive 2020 per la ex conduttrice de L’Isola dei Famosi al centro del gossip dell’estate per via del presunto flirt con Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Se l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina hanno preso una posizione smentendo categoricamente il flirt come “tutto finto”, la Marcuzzi ha preferito tacere. Come mai?

Alessia Marcuzzi frecciatina ad Alfonso Signorini?

Intanto la scorsa settimanale il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha mostrato alcune foto scattate sul set durante il servizio fotografico per l’edizione de L’Isola dei Famosi in cui Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno lavorato insieme. Si tratta di scatti del 2018 da cui è possibile notare ad occhi nudo una certa complicità e un certo feeling tra i due a conferma del possibile flirt lanciato alcune settimane fa da Dagospia di Roberto D’Agostino. Questa volta però la Marcuzzi ha pubblicato uno strano messaggio sui social scrivendo “Non essere troppo dolce o ti mangeranno” e in tantissimi hanno interpretato le parole della conduttrice come una replica all’inaspettato zampino da parte di Signorini. Una cosa è certa: la Marcuzzi, piaccia o meno, continua a replicare al chiacchiericcio becero con un signorile silenzio dietro cui si può nascondere di tutto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 25 Lug 2020 alle ore 1:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA