Alessia Marcuzzi e il gossip su Stefano De Martino: “Escono notizie assurde”/ “Non rispondo perché…”

Alessia Marcuzzi e le voci di gossip

Alessia Marcuzzi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica pubblicata sul numero del 28 luglio, si racconta a 360 gradi non negando di aver sofferto per le ultime voci di gossip che l’hanno travolta. «Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi», ha spiegato la conduttrice che ha scelto di non commentare le varie voci sul suo rapporto con Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi sponsorizza un gelato, ma il web insorge/ "Lo sanno tutti che sei sempre a dieta..."

Schietta e sincera come sempre, Alessia Marcuzzi confessa di cercare l’amore e la felicità in tutto che “è fatta di un costante rapporto umano anche con le persone con cui sono stata insieme. Rapporti tossici mai. La libertà di amare è tutto e ho imparato che si può stare da soli. Non si deve dipendere da un uomo”.

Alessia Marcuzzi, piccolo incidente in vacanza a Formentera/ "Cascata dalle rocce come una polla…"

Alessia Marcuzzi e i pregiudizi: “Non devo rispondere delle mie scelte”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Alessia Marcuzzi non nasconde di aver dovuto fare i conti anche con i pregiudizi legati alle sue scelte personali, in primis alla sua scelta di avere due figli che hanno due padri diversi. Pregiudizi che la conduttrice è sicura che non deve sopportare un uomo che sceglie di avere figli da donne diverse.

«Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi (Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 11, nata dall’amore con Francesco Facchinetti, ndr) insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto», conclude.

Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi sono tornati insieme?/ Beccati in vacanza a Formentera: foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA