Alessia Marcuzzi/ Foto: sul web la dedica al figlio Tommaso Inzaghi

Lontana dal piccolo schermo, Alessia Marcuzzi, che stasera ritroveremo su Canale 5 nella replica di Scherzi a parte, è molto attiva sui social, dove può contare su un profilo di oltre 4,8 milioni di follower. A spiccare, tra una condivisione e l’altra, immagini di outfit, dolci pensieri e foto che ritraggono i suoi due figli: Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso, nato dalla sua storia con Simone Inzaghi. È proprio al suo primogenito che la Marcuzzi, qualche giorno fa, ha dedicato un tenerissimo post su Instagram. Tommaso Inzaghi, infatti, lo scorso 29 aprile ha compiuto 19 anni e, per festeggiare questa occasione speciale, mamma Alessia ha scelto di riservargli un dolce pensiero: “Auguri amore mio”. Accompagnano queste parole, una serie di scatti del giovane Tommaso da bambino, seguiti da una serie di commenti da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo.

ALESSIA MARCUZZI, LO SCATTO SENZA TRUCCO DA 100 MILA LIKE

Nei giorni scorsi, Alessia Marcuzzi si è fatta promotrice di un messaggio a sostegno della bellezza naturale, accompagnato da un hashtag che in poche ore è diventato virale. Condividendo uno scatto che la immortalava completamente senza trucco, la conduttrice ha esaltato l’importanza di accettarsi senza alcun artificio, certa che la vera bellezza nasca soprattutto dalla propria luce: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole”, ha spiegato la conduttrice in un’immagine che ha collezionato oltre 100 mila like. “Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso!”. E sono state molte le fan che hanno scelto di partecipare alla sua campagna, tanto da superare il limite giornaliero imposto da Instagram alla pubblicazione di 100 foto. “Ci teniamo a dirvi che noi tutti siamo luce, nessuno viene dimenticato o scartato”, ha precisato Alessia Marcuzzi. “L’importante è il messaggio che state mandando”.

ALESSIA MARCUZZI: I NUOVI PROGETTI DA IMPRENDITRICE

Anche se continua a essere uno dei volti più amati di Canale 5, Alessia Marcuzzi oggi è anche una imprenditrice. Nelle prossime settimane, infatti, ha in programma di lanciare un progetto tutto nuovo destinato alle donne, così come ha confermato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Dopo le borse, ora sto per lanciare una linea di creme tutte naturali, che si chiamerà “Luce””, precisa la bionda conduttrice. “E per l’8 marzo, festa della donna, rivoluzionerò il mio blog”. Alessia Marcuzzi, infatti, ha annunciato, per il suo spazio web dal titolo “La Pinella”, il coinvolgimento di sette professioniste: la maestra di yoga, la nutrizionista, la ginecologa, a supporto del benessere delle tante visitatrici. Un upgrade frutto di un successo costante anno dopo anno: “Ma tutte queste attività – ha precisato la Marcuzzi – non avrebbero il seguito che hanno, senza l’affetto del mio pubblico televisivo”.

LA DEDICA CON FOTO DI ALESSIA MARCUZZI

Visualizza questo post su Instagram Auguri amore mio❤️❤️❤️❤️❤️ @tomminza9 #tothemoonandback Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Apr 2020 alle ore 4:19 PDT





