Alessia Marcuzzi, in Boomerissima anche il figlio Tommaso?/ La conduttrice svela…

Alessia Marcuzzi verso Boomerissima: possibile la presenza del figlio Tommaso

Alessia Marcuzzi è pronta al grande ritorno sul piccolo schermo, questa volta sul fronte Rai dopo l’addio a Mediaset di ormai un anno fa. La conduttrice sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva: sbarcherà infatti su Rai2 con il nuovo show Boomerissima, che metterà a confronto costumi e stili di vita di differenti generazioni. Un programma da lei ideato e che ha fortemente voluto portare con sé in questa sua nuova esperienza nella Tv pubblica. Intervistata da Il Giornale, ha spifferato alcuni dettagli sul format.

Palinsesti Rai 2022-2023/ Poker per Amadeus. Novità Marcuzzi-D'Amico, su Fiorello...

E, in particolare, ha chiarito se il programma vedrà anche la presenza del figlio Tommaso, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi. La conduttrice è speranzosa di vederlo al suo fianco, per mettere realmente a confronto le generazioni di mamma e figlio: “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso’, ‘la musica era più bella’… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici“.

Alessia Marcuzzi cambia look per il battesimo in Rai/ Il nuovo ruolo dopo l'addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi, i dettagli di Boomerissima: “Sfide tra generazioni“

Alessia Marcuzzi aggiunge qualche dettaglio su Boomerissima, spiegando a Il Giornale come sia strutturata la trasmissione: “Sarà divisa in tre parti: lo studio, la strada dove andrò a prendere delle persone e un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita (con una scenografia)“. Un programma realizzato autonomamente e che è ora pronto a prendere vita sul piccolo schermo: “È un programma che mi sono cucito addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori. Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca“.

Mara Venier gaffe "Alessia Marcuzzi, non so se sai condurre"/ "Un anno via dalla tv…"

Come rivelato, ci saranno “ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti“. Un format intergenerazionale, che intreccia più stili di vita e rievoca usi e costumi degli scorsi decenni, confrontandoli con i giorni nostri. Boomerissima scalda i motori e anche la stessa Alessia Marcuzzi non vede l’ora di presentarlo ai suoi telespettatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA