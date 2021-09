Alessia Marcuzzi in Rai?/ Da Ballando a Che tempo che fa e Sanremo: quel no a La7…

Futuro in Rai per Alessia Marcuzzi? Sono diverse le ipotesi sul futuro televisivo della conduttrice dopo l’addio a Mediaset dopo 25 anni. Questa peraltro è al momento l’unica cosa certa. Non è chiaro se l’addio sia stato affettuoso o meno, anche perché si è parlato di alcuni disaccordi, anche economici. Ma incerti sono anche gli impegni televisivi, anche se il suo passaggio in Rai sembra molto probabile secondo i ben informati. Ad esempio, secondo il magazine Oggi diretto da Umberto Brindani, potrebbe fare un ingresso “spot”, quindi con diverse ospitate, a partire da Ballando con le Stelle. Poi dovrebbe debuttare ufficialmente con un programma tutto suo.

A proposito del dance show, Milly Carlucci avrebbe provato a sondare il terreno per avere Alessia Marcuzzi nel casto del suo programma, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Invece, sembra più probabile l’ingaggio della conduttrice come ballerina per una notte, non come concorrente fissa.

ALESSIA MARCUZZI TRA FAZIO E AMADEUS…

Ma non è finita qui, perché di Alessia Marcuzzi in Rai si parla anche per altri programmi, soprattutto per quanto riguarda un programma tutto suo. Ad esempio, pare che possa entrare nel cast di Che tempo che fa di Fabio Fazio, con cui ha un rapporto di amicizia. Inoltre, si parla ancora di una possibile partecipazione al Festival di Sanremo con Amadeus, a cui è legata sin dai lontani tempi del Festivalbar. E il conduttore starebbe proprio valutando la possibilità di inserirla nel suo gruppo. Ma il settimanale Oggi ha svelato anche un altro retroscena.

Alessia Marcuzzi avrebbe respinto un’offerta arrivata da La7, che avrebbe avanzato la proposta di condurre un programma nel preservare. Dal canto suo, la diretta interessata resta in silenzio, senza confermare né smentire. Per ora si gode il post vacanze a Formentera, dove è apparsa raggiante insieme al suo compagno e alla figlia Mia. Ma presto potrebbe tornare a lavorare in tv…

