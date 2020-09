ALESSIA MARCUZZI/ La sua ’nuova vita’ come imprenditrice e non solo… (Verissimo)

C’è anche Alessia Marcuzzi, tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, che apre la stagione oggi pomeriggio dopo il lungo stop dovuto in parte allo scoppio dell’emergenza Covid-19. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Alessia parlerà presumibilmente dei suoi nuovi progetti lavorativi, un po’ come ha già fatto nel febbraio scorso in un’altra intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In quel periodo, la Marcuzzi era impegnata con Le iene, il programma di Italia 1 che l’ha vista nuovamente al fianco dell’amico e collega di sempre Nicola Savino: “Stare insieme con lui a Le iene mi fa sentire a casa, in un posto che è nel mio cuore, dove c’è spazio per le battute scherzose e una particolare attenzione a temi socialmente utili”. Tanti i casi che l’hanno colpita, in particolare quello del velista Chico Forti condannato all’ergastolo con l’accusa – da lui sempre rigettata – di aver ucciso l’imprenditore australiano Dale Pike: “Io lui l’ho conosciuto quando ero giovanissima, a 19 anni, mentre presentavo il Windsurf World Festival a Mondello, la spiaggia di Palermo. Ci sono tante testimonianze e diversi indizi che indurrebbero a rivedere il processo”.

Alessia Marcuzzi confessa una sua debolezza: “Se mi toccano la famiglia…”

Dopo aver lasciato la conduzione del reality L’isola dei famosi su Canale 5, Alessia Marcuzzi è sbarcata nel mondo dell’imprenditoria, con le borse e una linea di creme tutte naturali, ‘Luce’. Rivoluzionato anche il suo progetto on line, un’altra delle attività che comunque non avrebbero seguito, se non fosse per l’affetto dimostratole dal suo pubblico televisivo. Alessia è ben consapevole di dovere alla televisione quasi tutto il successo che ha, televisione che comunque non abbandona, nonostante sia sempre relegata alle ‘solite’ produzioni. È forse anche per questo, per cambiare aria, che ha detto di no all’ennesima edizione dell’Isola. Quanto invece al racconto della sua vita privata, Alessia si sofferma su un tratto particolare del suo carattere, la gentilezza, che la spinge sempre a comportarsi con garbo. Difficile, insomma, vederla impersonare la ‘iena’ “in banca o dal salumiere”: “Non “sbrocco” mai. Sono attenta a essere gentile con tutti, sempre, anche quando vado di fretta. Tanto che mio figlio Tommy (Tommaso Inzaghi, 18 anni, figlio di Simone, ex calciatore e attuale allenatore della Lazio, ndr) ogni tanto mi bacchetta: ‘Scialla, mamma!’. È il suo modo di dirmi: ‘Rilassati, prendila con calma!’. Però divento feroce come una leonessa quando mi toccano la famiglia. Io proteggo da sempre i miei ragazzi dalla curiosità dei media e dalle aggressioni sui social. Se mi accorgo che qualcuno li attacca o li offende, allora sì che mi arrabbio”.



