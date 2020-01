Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi 2020?/ Indiscrezione bomba di Dagospia

Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi 2020? La conduttrice di Temptation Island Vip potrebbe aver detto no alla conduzione della nuova edizione del reality show Mediaset in partenza nei prossimi mesi su Canale 5. Anche se il nome della Marcuzzi era già stato dato per certo al timone dell’Isola, in queste ore a lanciare una vera e propria bomba è stato il sito Dagospia che scrive: “Dago Flash! – A Cologno Monzese si sussurra che Sora Alessia Marcuzzi abbia deciso dopo ben 5 edizioni di concludere la sua esperienza con l’isola dei morti di fama. Una scelta maturata, pare, alla luce di nuovi progetti che la attendono. Il Biscione con chi la sostituirà? Riuscirà a trovare un nome all’altezza? La scorsa estate ai palinsesti era stata “venduta” la sua presenza agli investitori pubblicitari…”. Sarà davvero così?

Alessia Marcuzzi lascia la conduzione de L’Isola dei Famosi?

La notizia, se confermata dai vertici Mediaset e dalla stessa Alessia Marcuzzi, non sconvolgerebbe più di tanto considerando anche le tantissime difficoltà incontrate da Alessia Marcuzzi nel corso delle due ultime edizioni. Dopo il canna-gate di Francesco Monte ed Eva Henger, lo scorso anno la Marcuzzi si è dovuta confrontare con un’altra gigante polemica legata dallo scandalo Corona-Fogli che tanto ha fatto indignare il pubblico italiano. Questo potrebbe essere stato uno dei motivi principali che avrebbero spinto la vulcanica Alessia a declinare l’invito di Mediaset a condurre la nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Nel caso fosse davvero così, Mediaset si troverebbe senza conduttrice e con pochi assi nella manica visto che Simona Ventura è oramai approdata con successo in Rai, Barbara d’Urso è super impegnata tra “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live”, “Live – Non è la d’Urso” e la nuova edizione del Grande Fratello. Sul fronte conduttrici ci sarebbero Ilary Blasi, reduce dalla conduzione non proprio entusiasmante in fatto di ascolti di “EuroGames”, mentre Michelle Hunziker ha da poco concluso la seconda edizione di “All Together Now”. Impossibile pensare che Silvia Toffanin, regina del sabato pomeriggio di Canale 5, possa accettare di condurre un reality show non propriamente nelle sue corde, mentre a sorpresa spunta il nome di Adriana Volpe, la ex conduttrice Rai attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 4. Non resta che attendere ulteriori dettagli!

