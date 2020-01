ALESSIA MARCUZZI SALVA TARTARUGA IN MARE/ Video escursione alle Maldive: com’è andata

Alessia Marcuzzi salva una tartaruga in mare. Avventura inaspettata per Alessia Marcuzzi, in vacanza con la sua famiglia a Landaa Giraavaru, isola nell’atollo di Baa alle Maldive. Come testimoniato da alcuni video pubblicati nelle ultime ore sulla sua pagina Instagram, la conduttrice ha avvistato in mare aperto una tartaruga in difficoltà, rimasta impigliata nelle reti dei pescatori, e con l’aiuto dei suoi accompagnatori l’ha salvata. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha scritto sul suo profilo social: “Guardate questi tre video: Oggi siamo usciti in barca per fare snorkeling e abbiamo trovato una tartaruga impigliata in una rete in mezzo al mare…cosa che succede spesso purtroppo”. Dalle immagini si può evincere chiaramente l’apprensione e la tenerezza provate tanto da Alessia Marcuzzi quanto dalla figlia Mia: entrambe desiderose di intervenire al più presto per salvare la tartaruga.

Il post di Alessia Marcuzzi su Instagram prosegue con queste parole rispetto alle condizioni delle tartarughe: “Qui a Landaa Giraavaru i @marinesavers ne trovane tante in condizioni pessime, spesso in fin di vita e cosi’ le portano nel centro di riabilitazione dell’isola per curarle e rimetterle nell’oceano. Oggi e’ capitato a noi di trovarne una ed e’ stata un’emozione incredibile poterla salvare. L’abbiamo chiamata Lucky, che in italiano vuol dire fortunata”. Un fuoriprogramma molto emozionante quello che ha visto protagonista Alessia Marcuzzi alle Maldive: i biologi marini, in questo caso, hanno valutato che la tartaruga, non presentando ferite di alcun tipo, potesse essere rimessa prontamente in libertà nelle acque dell’Oceano. E così è stato: per la gioia di Alessia Marcuzzi e della figlia Mia.





