Alessia Marcuzzi senza reggiseno alle Maldive/ Capodanno bollente, i fan: “girati”

E’ una fine dell’anno bollente quella che Alessia Marcuzzi ha deciso di regalare ai fans. La bellissima conduttrice, dopo aver trascorso il Natale in famiglia, è partita per le Maldive con il marito Paolo Calabresi Marconi e con la figlia Mia, nata dal suo amore con Francesco Facchinetti per brindare al nuovo anno al caldo. In questi giorni, su Instagram, sta pubblicando molte foto delle sue gironate al mare sfoggiando tutta la sua incredibile bellezza. Oltre a condividire scatti in cui si gode le giornate in compagnia della sua bambina, infatti, la Marcuzzi sfoggia spesso le sue doti da diva. Molto autoironica, la conduttrice si diverte a posare come una diva di Hollywood conquistando puntualmente i pareri favorevoli dei fans. Stavolta, però, ha deciso di osare un po’ di più regalando ai propri followers uno scatto bollente che ha letteralmente conquistato tutti.

ALESSIA MARCUZZI SENZA REGGISENO, I FAN APPROVANO

Immersa nello splendido mare delle Maldive, di spalle, con uno slip e senza reggiseno, Alessia Marcuzzi fa impazzire i fans che apprezzano lo spettacolo e la bellezza della foto anche se avrebbero preferito vedere molto di più. “Scusa, girati un attimo“, scrive qualcuno. E ancora: “Alessia, sei sempre una gran figa”, “non si vede bene la faccia”, “Se di una bellezza e sensualità unica. Buon anno cara Alessia”, “Per educazione non si da mai la schiena”, aggiungono altri. La foto ha così raggiunto più di 80mila like e sono davvero tanti i complimenti che la conduttrice sta portando a casa. Ad applaudire la sua indiscutibile bellezza, però, non sono solo gli uomini, ma anche le donne che non possono non apprezzare la bellezza senza tempo della Marcuzzi che, nel 2020, dovrebbe tornare in tv con una nuova edizione dell’Isola dei Famosi.





