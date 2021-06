Alessia Marcuzzi, weekend romantico con Paolo Calabresi/ Spunta Stefano De Martino…

Alessia Marcuzzi si concede un romantico weekend con il marito Paolo Calabresi a Capri dove spunta anche Stefano De Martino che, libero da impegni professionali, si gode la bellezza della sua terra. Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 16 giugno, pubblica le foto dell’incontro tra Alessia Marcuzzi, il marito Paolo Calabresi Marconi e Stefano De Martino. La coppia era in compagnia di alcuni amici con cui ha pranzato presso il ristorante Lo Scoglio da Tommaso nel Borgo di Marina del Cantone, in Costiera Amalfitana. Un pranzo organizzato dalla conduttrice per festeggiare il compleanno del marito con cui l’amore procede a gonfie vele. Lo stesso ristorante, fa sapere Chi, dopo una mattinata di relax in barca, era stato scelto anche da Stefano De Martino che arriva per primo accomodandosi al suo tavolo. L’arrivo di Alessia Marcuzzi e della sua compagnia dà il via ad una serie di saluti, compreso l’abbraccio affettuoso tra De Martino e Paolo Calabresi Marconi.

Dopo i saluti con Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino ha pranzato con i suoi amici restando in disparte mentre la coppia festeggiava il compleanno di lui. Dopo lo spegnimento delle candele, come fa sapere il settimanale Chi, il conduttore napoletano ha salutato nuovamente la Marcuzzi e il marito prima di tornare sulla sua barca dove ha continuato a godersi la giornata in totale relax e singletudine. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il cuore di De Martino non batte ancora per nessuna donna in particolare. Il conduttore ha cominciato l’estate regalandosi qualche giorno in barca con gli amici tra i quali, negli scorsi giorni, è spuntata anche Paola Di Benedetto, ufficialmente single dopo la fine della storia con Federico Rossi. Amore a gonfie vele, invece, per la Marcuzzi e il suo Paolo.

