Alessia Marcuzzi: “Pasqua in famiglia”/ Il web: “Dov’è la quarantena?”. Lucarelli…

Pubblicità

Alessia Marcuzzi scatena le proteste dei fans. Tutto nasce dalla decisione di mostrare ai followers la tavola apparrechiata per Pasqua su Instagram. I fans, infatti, hanno immediatamente notato che i coperti erano superiori al numero di persone che vivono con la conduttrice e qualcuno, così, ha pensato bene di chiedere spiegazioni. “Ma la tavola apparecchiata per 9? Dov’è la quarantena?”, è stata la domanda più gettonata dai followers. La Marcuzzi, però, non si è nascosta dietro un dito e ha raccontato la scelta di trascorrere comunque la domenica di Pasqua in famiglia nonostante la quarantena. “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo difronte casa mia e una persona che lavora da me e che vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro per venire da noi“, sono state le parole di Alessia Marcuzzi.

Pubblicità

ALESSIA MARCUZZI, PASQUA IN FAMIGLIA CON LA QUARANTENA, SELVAGGIA LUCARELLI: “NON APPROVO”

La decisione di Alessia Marcuzzi di trascorrere la Pasqua in famiglia ha scatenato le proteste dei fans che hanno puntato il dito contro la conduttrice chiamando in causa anche Selvaggia Lucarelli che si sta occupando dell’emergenza coronavirus. Di fronte alle parole della Marcuzzi, però, la Lucarelli ha preferito non aggiungere altro limitandosi ad esprimere la propria disapprovazione per tale comportamento. “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”, ha scritto Selvaggia in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA