Alessia Marcuzzi pronta a tornare in Rai/ “E’ in trattativa segreta con…”

Alessia Marcuzzi starebbe per sbarcare in Rai. Dopo l’addio a Mediaset, la popolare conduttrice sarebbe pronta a nuove sfide sul piccolo schermo. A far trapelare la notizia è stato il sito Dagosipia che ha parlato di una trattativa già avanzata: “Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Una trattativa non conclusa ma in fase avanzata”. Per il momento Alessia non ha né confermato né smentito questa indiscrezione anche se da tempo si vocifera di un suo ritorno in Rai. Alessia Marcuzzi aveva rifiutato anche una proposta da Discovery: “Sul tavolo tre programmi ma tutto si era concluso con un nulla di fatto e con il successivo sbarco di Belen Rodriguez a Le Iene. C’era stata una proposta del gruppo Discovery anticipata dal settimanale Oggi”.

Alessia si sta concentrando molto sulla famiglia e sulla sua attività di imprenditrice. In un’intervista al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi aveva rivelato: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere. La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

Il Settimanale Oggi aveva lanciato poco tempo fa uno scoop. Alessia Marcuzzi avrebbe sostituito Bianca Guaccero. Michele Guardì avrebbe pensato proprio alla bionda conduttrice per un nuovo format televisivo: “Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”. Il ritorno in Rai della Marcuzzi sarebbe indubbiamente molto apprezzato. Alessia, infatti, è lontana dalla sede di Viale Mazzini da ben 28 anni: l’ultima apparizione risale a Il Grande Gioco dell’Oca, il programma che allora era condotto da Gigi Sabani. Nel 1995, la Marcuzzi andò poi a Mediaset con Colpo di Fulmine, e da allora non si è mai più fermata, fino al 2020 con Temptation Island. Il 30 giugno 2021 è avvenuto l’addio a Mediaset. In questi mesi, Alessia avrebbe rifiutato proposte molto interessanti.

Dopo l’indiscrezione però Bianca Guaccero ha tuonato contro i giornalisti: “E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio. In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete. Notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop. Una ricerca che il più delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Ci avete scritto di tutto”. Notizia smentita anche se oggi il futuro di Alessia potrebbe essere in Rai.



