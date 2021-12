Alessia Marcuzzi rivelazioni hot/ Sess* ad alta quota con un ex portiere di calcio

Alessia Marcuzzi sui suoi profili social cerca di mantenere un contatto diretto con tutti i suoi follower con un appuntamento fisso: Alex in the box in cui la presentatrice risponde a tutte le curiosità dei suoi followers, anche le più strane. Già in passato infatti, la donna aveva fatto parlare di sé per le risposte date in merito all’uso dei vibratori. Durante l’ultimo appuntamento ha risposto ad una domanda molto intima: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore? In aereo”.

Dopo questa affermazione da parte della conduttrice tutti i suoi followers hanno cercato di scoprire di più sulla persona con cui la donna ha avuto questa esperienza. A risolvere tutti i dubbi ci ha pensato il settimanale Chi mostrando come tutti gli indizi portano ad uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un portiere di calcio.

Alessia Marcuzzi, svelato il nome del compagno

Il nome avanzato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sul fidanzato misterioso con cui Alessia Marcuzzi ha vissuto la sua esperienza ad alta quota è Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea che ha avuto una relazione con Alessia di 5 anni dal 2003 al 2008.

Al momento nessuno dei due ha confermato direttamente e per avere una risposta certa, i più curiosi dovranno forse aspettare il prossimo appuntamento con Alex in the box quando la conduttrice potrebbe rispondere senza veli anche ad alcune domande in merito al nome del misterioso ex calciatore.

