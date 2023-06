Alessia Marcuzzi, slitta la messa in onda di Boomerissima?/ L’indiscrezione

Alessia Marcuzzi, il suo Boomerissima slitta in autunno? Lo scoop

Alessia Marcuzzi è stata riconfermata alla conduzione di Boomerissima su Rai 2, a partire da settembre. Secondo il settimanale Oggi, il carismatico show ha avuto così tanti consensi da tornare con una nuova edizione, anche il prossimo anno. La conduttrice che si era presa un lungo periodo di stop dalla televisione, è tornata in pista più grintosa che mai.

Nelle ultime ore, però, circola un’indiscrezione che vedrebbe Boomerissima slittare in autunno. A svelare la notizia ci ha pensato TvBlog: “Si sta decidendo la sua reale collocazione, anche se in un primo momento si era parlato di settembre“. Uno dei programmi più seguiti di Rai 2, potrebbe subire un posticipo di qualche mese anche se non se ne conoscono ancora le ragioni. Ci sarà un comunicato ufficiale per il noto show di Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi ha lavorato per anni a Mediaset in diversi programmi quali Le Iene e L’Isola dei Famosi. Dopo alcuni rumor, però, la presentatrice ha deciso di passare in Rai alla conduzione di Boomerissima che ha avuto un notevole successo.

“È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web” ha svelato la Marcuzzi in conferenza stampa: “Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo.” E conclude: “Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però.”

