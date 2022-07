Alessia Marcuzzi “Sono stata in crisi con mio marito Paolo”/ “Mediaset? Non l’ho tradita”

Alessia Marcuzzi svela i motivi dell’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi è rimasta lontano dal piccolo schermo per un anno intero. Molte sono state le indiscrezioni e le ipotesi sul web sui motivi per i quali la conduttrice de Le Iene abbia divorziato da Mediaset. I social hanno spesso etichettato la showgirl come “traditrice” per aver voltato le spalle all’emittente.

Alessia Marcuzzi, "Elodie è più gnocca di te"/ La conduttrice asfalta l'hater...

In occasione di un’intervista su Oggi, Alessia Marcuzzi svela in che rapporti è con Mediaset e con Pier Silvio Berlusconi: “Ottimi. Concedersi una pausa dopo più di 20 anni in cui si è lavorato per la stessa azienda, non significa rinnegare la stima e la gratitudine verso chi ha sempre creduto in te. Mediaset mi ha affidato programmi importanti, che io ho curato col massimo impegno. Ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti e nei programmi che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia“.

Alessia Marcuzzi, in Boomerissima anche il figlio Tommaso?/ La conduttrice svela...

Alessia Marcuzzi e la crisi il marito Paolo Calabresi Marconi: “L’amore è anche silenzi e urla”

Sempre ai microfoni del settimanale Oggi, la bella conduttrice svela di aver avuto momenti di alti e bassi con il suo compagno Paolo Calabresi Marconi: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla. Amare è cercare la verità dei sentimenti. Perchè, come ha scritto il poeta greco Kostantinos Kavafis, la nostra vita “non ci appaia come una stucchevole estranea”.

Palinsesti Rai 2022-2023/ Poker per Amadeus. Novità Marcuzzi-D'Amico, su Fiorello...

Alessia Marcuzzi racconta da cosa può nascere il conflitto in amore: “Coltivare un rapporto è quanto di più impegnativo esista. Le piccole beghe quotidiane, il darsi per scontati, sono un viatico verso l’appiattimento. La verità è anche non esistono ricette né segreti. Serve solo l’amore, che spesso non è una cosa semplice”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA