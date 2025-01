Alessia Pifferi e la compagna di cella presto spose. La conferma arriva dal suo avvocato, Alessia Pontenani, attraverso i microfoni di Iceberg: “È nata una relazione, evidentemente lei ha trovato qualcuno che le vuole davvero bene e non ci trovo nulla di male“.

Il sì della 39enne allo sconosciuto che le inviò una proposta di matrimonio delirante con una lettera in cui esaltava l’omicidio della figlia Diana (per cui Pifferi ha incassato un ergastolo in primo grado) ora appare come un lontano ricordo: la donna ha deciso di unirsi con rito civile alla concellina che l’avrebbe fatta innamorare. Un evento che potrebbe avvenire molto presto, forse già il prossimo 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino, proprio su espressa richiesta delle stesse detenute.

Alessia Pifferi, svolta romantica in carcere: la conferma del suo avvocato che sarà testimone di nozze

La decisione di Alessia Pifferi di convolare a nozze con la compagna di cella non sarebbe una “trovata” da spendere nel processo d’appello appena avviato, ma Alessia Pifferi sarebbe determinata a vivere la sua storia d’amore nel segno di una svolta romantica inaspettata che le avrebbe restituito un benessere finora soltanto sognato. Lo ha detto il suo avvocato Alessia Pontenani, sottolineando di aver avuto notizia della decisione delle due detenute (entrambe sue assistite) dalla stessa Pifferi.

“È assolutamente vero. Ha iniziato una relazione affettuosa con la compagna di cella – ha dichiarato l’avvocato –, se lei è felice va bene così. Adesso pare che sia tranquilla. Io farò da testimone di nozze, lei me lo ha chiesto sabato scorso quando l’ho vista in carcere“.