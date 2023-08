Alessia Quarto è diventata mamma, nato il piccolo Gennaro/ “Sei il nostro grande amore”

Alessia Quarto ha partorito: nasce il piccolo Gennaro

Alessia Quarto, amatissimo volto di C’è Posta Per Te, è diventata mamma il 26 agosto! E’ nato il piccolo Gennaro, frutto dell’amore con il nuovo compagno Emanuele. La donna lo ha annunciato sui social, tramite una foto su Instagram in cui mostra il braccialetto del bambino con i nomi dei genitori.

“Sei arrivato come un fulmine e ti sei fatto attendere veramente tanto, ma n’è valsa la pena.

Sei la personcina più importante e bella della mia vita, sei la parte più bella di me.. sei MIO FIGLIO! Ringrazio la vita dal primo giorno che ti ho scoperto e così farò per sempre! Sei il nostro piccolo GRANDE amore, sei la nostra GIOIA ti amiamo mamma e papà” scrive la neo mamma. Il volto di C’è Posta Per Te ha raccontato l’esperienza del parto: “Non è stata una passeggiata, però ce l’abbiamo fatta” ha raccontato definendo il cesareo come “un’emozione unica”. Il piccolo Gennaro pesa 3,840 kg ed in perfetta salute. La donna ha poi ringraziato il personale medico: “Non avrei potuto scegliere ospedale migliore”.

Quarto e l’annuncio della gravidanza: “Non c’è emozione più grande”

Dopo l’esperienza a C’è Posta Per Te che l’ha portata a chiudere la storia con l’ex marito, il cuore di Alessia ha ricominciato a battere per Emanuele, il nuovo compagno. Con lui ha scoperto la gioia più grande, quella di diventare mamma. Nove mesi fa, infatti, sui social aveva annunciato di essere in dolce attesa.

“Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande amore.

Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere” la donna ha anche allegato la prima ecografia del bambino, venuto poi alla luce il 26 agosto.

