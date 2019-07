Alessio Bernabei / Foto: “Grazie a chi è stato con me. Giovedì una sorpresa per voi”

Alessio Bernabei sta per tornare. L’ex frontman dei Dear Jack, diventato noto per la sua partecipazione ad Amici, ha poi intrapreso una carriera da solista. Da tempo i fan del cantante attendono novità in merito ai suoi lavori, ed oggi finalmente eccole. Alessio Bernabei, con un lungo post su Instagram che ha accompagnato ad un suo scatto che lo vede al settimo cielo, ha comunicato che sono in arrivo delle belle notizie. “Giovedì uscirà una sorpresa per voi. ” scrive Alessio, il tutto anticipato, però, da una profonda riflessione. “Mia madre quando ero piccolo mi diceva sempre che dovevo sorridere nelle foto, perché diventavo l’Alessio vero solo quando sorridevo.” Così continua “Vedere una persona che si fa una risata vera oggi è più prezioso, perché ormai Instagram ha reso tutto così freddo e falso. E con noi stessi dobbiamo essere sinceri, sempre. Inutile prenderci per il c*lo da soli. Siate sinceri con voi stessi.”

ALESSIO BERNABEI, GRANDE NOVITÀ PER I FAN

È a questo punto che Alessio Bernabei lancia la lieta novità: “Giovedì uscirà una sorpresa per voi. – e aggiunge – Per tutti quelli che ci sono sempre stati dall’inizio e per far conoscere alle nuove persone le emozioni che abbiamo provato. Vi voglio bene“. Sembra proprio si tratti di una novità riguardante la musica, viste le parole che il cantante usa per i suoi fan. Una lieta notizia che arriva a pochi giorni da un terribile momento: Alessio ha infatti perso suo nonno e lo ha comunicato attraverso i social. Così come in quel giorno, anche oggi i fan stanno manifestando per lui tutto il loro affetto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA