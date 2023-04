Alessio Cavaliere ha una fidanzata?/ Spunta il presunto flirt con Benedetta Vari, ma…

Alessio Cavaliere è fidanzato?

L’eliminazione di Alessio Cavaliere dal serale di Amici 22 ha lasciato l’amaro in bocca ai fan del talent show che avrebbero voluto vederlo ancora nella scuola. Il ballerino, tuttavia, ha reagito positivamente all’eliminazione e, sui social, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di vivere un’esperienza formidabile. Tra una foto e l’altra, i fan di Amici si aspettavano anche qualche dettaglio sulla vita privata di Alessio che, invece, resta top secret. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o se abbia avuto una fidanzata prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi.

Anche dal suo profilo Instagram non arrivano indizi al riguardo. Il cuore di Alessio, almeno per il momento, sembra battere solo per la danza, la famiglia e gli amici. Tuttavia, proprio la presenza nella scuola di Benedetta Vari, ha dato il via ad una serie di rumors.

Alessio Cavaliere e Benedetta Vari: solo un’amicizia

Alessio Cavaliere, durante la permanenza nella scuola di Amici 22, ha legato con tanti compagni. Oltre ad aver instaurato un rapporto speciale con Mattia Zenzola, ha legato tantissimo con Benedetta Vari. Quest’ultima che non è riuscita ad accedere al serale, ha avuto la possibilità di restare nella scuola come professionista per poter ballare insieme a Mattia. Vivendo in casetta con tutti gli altri allievi, Benedetta si è legata sia a Mattia che ad Alessio.

Durante la quinta puntata del serale di Amici, dopo aver scoperto che sarebbe stato Alessio a dover eliminare definitivamente la scuola, Benedetta non ha trattenuto le lacrime mostrando tutto il suo dispiacere. La reazione della ballerina ha alimentato così i rumors su un presunto flirt con Alessio. Rumors che, a quanto pare, sono infondati: Alessio, infatti, non è fidanzato e Benedetta sarebbe solo un’amica.

