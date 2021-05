Alessio Ceniccola è la scelta di Samantha Curcio?/ Uomini e Donne, petali e baci ma..

Andrà in onda questo pomeriggio, lunedì 10 maggio l’attesa scelta di Samantha Curcio, tronista di Uomini e Donne, contesta tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba. Poco prima dell’inedita ed inaspettata decisione da parte della tronista, il corteggiatore Alessio ha deciso di raccontarsi a cuore aperto tra le pagine del settimanale Uomini e Donne magazine, parlando del suo percorso nel programma, dei suoi sentimenti per Samantha ed anche del suo rivale Bohdan. Alessio ha rivendicato il suo percorso a Uomini e Donne confermando di essere stato sempre vero: “Ho cercato di far vedere tutti i lati del mio carattere, nel bene e nel male, per farmi conoscere”, ha spiegato alla rivista della trasmissione di Canale 5. Questo ha inevitabilmente portato anche a degli scontri molto forti: “ma con Samantha si è creato un legame davvero forte”, ha aggiunto. Parlando proprio della tronista partenopea, Alessio ha riservato parole molto importanti. Le sue sensazioni sono infatti particolarmente intense: “Quando ci guardiamo negli occhi e stiamo insieme sappiamo di piacerci e avvertiamo tanta chimica”, dice.

A proposito di Samantha Curcio, il corteggiatore Alessio ha spiegato di essere riuscita a conquistarlo con la sua dolcezza e la grande semplicità. “La prima cosa che ho detto appena l’ho vista è che mi dava la sensazione di essere donna. Confermo quella prima percezione, oggi è ciò che di lei mi fa più impazzire. E’ una ragazza seria, senza grilli per la testa, che sa cosa vuole”, ha rivelato, parlando della giovane.

ALESSIO CENICCOLA: I SENTIMENTI PER LA TRONISTA SAMANTHA CURCIO

Tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio è già amore? Una risposta alla quale il corteggiatore non sa rispondere ancora ma tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne ha svelato: “Innamorarsi non è semplice, però credo che con Samantha siamo sulla buona strada e che lei sia quella giusta”. Indubbiamente nel giovane vivono sentimenti particolarmente forti nei confronti della ragazza e lo si comprende dalla gelosia estrema verso Samantha quando la vede insieme al rivale Bohdan: “Mi scuote un senso di rabbia”, ha ammesso, “ma anche di impotenza”. Ed ha svelato di stare male nel vederla insieme ad un altro ragazzo: “E’ normale, è la donna che mi piace e che sto corteggiando”. Durante Uomini e Donne, tra i due corteggiatori di Samantha Curcio non sono mancate le divergenze e proprio rispetto a quelle avute con Beyba, Alessio ha ribadito la loro estrema diversità: “Io mi definisco un tipo estroverso, che vive ogni cosa intensamente alla massima velocità. Sono uno che si assume i rischi di tutto ciò che fa perché questo mi permette di vivere appieno”, ha aggiunto, lasciando intendere dunque che lo stesso non si possa dire per Bohdan.

