ALESSIO CORVINO: CHI É IL CORTEGGIATORE SCELTO DA LAVINIA MAURO/ “Abbracciami…”

Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Dopo aver parlato e ballato con Alessio Campoli, Lavinia si accomoda di fronte a Corvino a cui annuncia di averlo scelto. “Alzati e abbracciami subito”, dice la tronista emozionata, ma anche timorosa di ricevere un no. No che non arriva. Corvino, infatti, ammette di aver sempre desiderato di uscire dallo studio di Uomini e Donne con una fidanzata e aggiunge di sentire Lavinia come la sua fidanzata.

Sulla nuova coppia di Uomini e Donne, così, scendono i petali rossi mentre parte la musica dando il via al primo ballo da fidanzati di Lavinia e Alessio Corvino che si lasciano andare anche ad un bacio passionale sotto lo sguardo della mamma e della sorella di lei (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Protagonista sin dall’inizio del trono di Lavinia Mauro, Alessio Corvino è riuscito sia a conquistare le attenzioni della tronista che a farle nascere una serie di dubbi e paure. 27enne di Caserta, lavora come social media manager e, sin dalla prima esterna, è riuscito ad incuriosire Lavinia che l’ha quasi sempre portato in esterna fino a decidere di concentrarsi sulla loro conoscenza. Il feeling tra Corvino e la Mauro è stato immediato, ma tra i due, non sono mancate le discussioni e incomprensioni, spesso causate dall’atteggiamento del corteggiatore fuori dalla trasmissione.

Lavinia, infatti, non ha mai nascosto di non gradire la voglia di uscire e di far festa di Corvino che, nelle ultime settimane, è finito sott’accusa anche per aver partecipato ad una festa alla quale era presente anche la sua ex fidanzata. Nonostante discussioni anche piuttosto accese, però, Corvino non è mai andato realmente via ed oggi potrebbe essere la scelta di Lavinia Mauro.,

Le parole di Alessio Corvino prima della scelta a Uomini e Donne

Alessio Corvino, pur senza parlare apertamente d’amore e lasciando sempre un punto interrogativo su quella che sarebbe stata la sua risposta qualora fosse stato scelto, non ha mai negato l’evidente attrazione fisica nei confronti di Lavinia Mauro. “Deve scegliere in base a quello che prova. Se quello che sente per me è più forte, è giusto che scelga me al di là di quello che ho visto in questi mesi: l’attrazione fisica intensa, la chimica, il fatto che siamo tanto passionali…cose che si vedono bene quando stiamo bene o abbiamo discussioni accese. Credo che siano elementi alla base di una relazione e per questo penso potrebbe scegliere me”, ha detto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Corvino, inoltre, ha svelato cosa lo ha colpito di Lavinia e cosa, invece, lo spaventa. “Mi piace la solarità di Lavinia, la sua ironia, la sua simpatia ma soprattutto la dolcezza, la passionalità. Tra tutto impazzisco però per il suo modo di scherzare. Mi spaventa un pò la sua testardaggine. Un punto di vista diverso dal suo non riesce tanto ad accettarlo, non trova facilmente il compromesso, ma ci si può lavorare”, ha concluso.











