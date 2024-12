Alessio di Amici 2024 ha commosso tutti durante uno degli ultimi daytime. Il ballerino ha infatti mostrato un lato della sua vita che fino ad ora era rimasto piuttosto nascosto. Ad aiutarlo in questa introspezione è stato Emanuel Lo, il suo insegnante che ha voluto parlargli personalmente cercando di tirare fuori dal ballerino un po’ di emozioni. Alessio, infatti, è diligente e serio e non riesce a far trapelare la sua emotività agli altri.

Francesca e Vybes stanno insieme a Amici 2024?/ Il cantante: "Non so se ho preso il palo con lei"

Qual è stata l’idea di Emanuel Lo? Il coreografo e professore ha chiamato Alessio in sala prove chiedendogli quale fosse un tasto dolente della sua vita. Da lì, il ballerino ha subito parlato di suo padre e di quanto sia stato difficile crescere con un papà che lavorava sempre e che spesso non era a casa. Da quel momento tra i due si è creato un rapporto particolare, dato che non hanno un dialogo emotivo da un po’ di tempo. Emanuel Lo ha dunque pensato di creare una coreografia ad hoc per esorcizzare questo rapporto difficile, “commissionandogli” una lettera per il papà.

Chiara, chi è: lei e Trigno stanno ancora insieme?/ Dopo il bacio tutto tace: colpa degli autori?

Amici 2024, Alessio leggerà la lettera in puntata?

Alessio di Amici 2024 è uno dei ballerini più giovani dell’edizione di quest’anno. Si chiama Alessio di Ponzio e ha solo 17 anni. Nato a Taranto, ha poi frequentato il Liceo Artistico ma non ha mai lasciato la passione per la danza, che poi lo ha condotto fino al programma. Il giovane ha dichiarato di essere molto legato ai suoi genitori, anche se il suo papà di nome Angelo è stato spesso fuori casa perchè è un militare di professione. Eppure è stato proprio lui a spingerlo a diventare un ballerino professionista.

Il suo idolo assoluto? Michael Jackson. Sin da piccolo, infatti, si diverte a replicare le mosse di danza del re del pop. Pochi sanno oltretutto che Alessio di Ponzio ha partecipato a Battiti Live nel 2024 e nel 2016 è approdato in televisione nel programma “Tra sogno e realtà”. Oggi Alessio sta per mostrare il suo lato più vulnerabile ad Amici 2024, e se le anticipazioni non ingannano, durante la puntata domenicale del 1 dicembre verrà mostrata la sua coreografia e la lettera dedicata a papà Angelo.

Francesca e Vybes stanno insieme? "Se vinco ci provo"/ Dichiarazione del cantante e reazione di lei