Alessio e Claudia lasciano Uomini e Donne/ Proposta di lui, lei rifiuta e scatena Tina Cipollari: la scelta

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti lasciano insieme Uomini e Donne: le anticipazioni

Un’altra coppia lascia insieme lo studio di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione che si è tenuta lunedì 22 gennaio 2024, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno salutato tutti, andando via mano nella mano. Arrivare a questo lieto finale non è stato però facile. Stando alle anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, è stato Alessio a prendere l’iniziativa. In studio il cavaliere ha chiesto di poter leggere una lettera a Claudia, concludendo poi con una proposta molto importante: quella di poter condividere la vita insieme fuori e magari anche di vivere insieme.

Una proposta che ha letteralmente spiazzato Claudia, al punto che la dama del trono Over ha rifiutato la sua proposta. Parole, queste, che hanno scatenato l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista ha iniziato ad attaccare duramente Claudia, che ha dunque lasciato lo studio provata.

Alessio e Claudia, prima il rifiuto poi il bacio a Uomini e Donne

Una volta fuori dallo studio, Claudia è stata raggiunta da Alessio. I due hanno discusso e parlato della proposta arrivata in studio, infine si sono baciati. Un gesto d’amore che ha dunque cambiato quanto accaduto pochi minuti prima, visto che Claudia ha poi deciso di lasciare lo studio insieme ad Alessio. Una decisione che arriva un po’ anche a sorpresa, visti i confronti che i due hanno avuto nelle scorse puntate di Uomini e Donne.

Solo la scorsa settimana, Alessio e Claudia sembravano aver chiuso la loro frequentazione, soprattutto per volontà della dama. Gli incontri avuti negli ultimi giorni pare però abbiano stravolto questa situazione, al punto da portarli a lasciare lo studio di Uomini e Donne come una coppia. Come proseguirà la loro storia fuori dal programma?











