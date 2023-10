Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne/ Lui chiede l’esclusiva, lei esce con Marco e…

Alessio e Claudia: lite a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre, cambia argomento chiamando al centro dello studio Alessio e Claudia. Il cavaliere, nelle scorse settimane, aveva cominciato una frequentazione con Claudia e Barbara De Santi. Quest’ultima, però, non volendo far parte di un triangolo, ha fatto un passo indietro. L’atteggiamento di Claudia che, nell’ultimo appuntamento aveva rifiutato di baciarlo, aveva spinto Alessio a chiudere anche la frequentazione con quest’ultima sentendosi preso in giro. Qualcosa, però, è cambiato durante i giorni in cui non sono stati in studio per registrare al punto che Alessio arriva in studio con una richiesta ben precisa per Claudia.

“Tu sei uscita con Marco ieri sera e c’è stato anche un bacio. Prima di chiederti quello che sto pensando, voglio sapere cos’è successo”, annuncia Alessio. Maria De Filippi, così, chiama in studio anche Marco il quale conferma di aver trascorso una piacevole serata portando così Alessio a cambiare idea sulla sua richiesta.

Alessio chiede prima l’esclusiva, poi annuncia il blocco su whatsapp

Claudia conferma di stare bene con Marco e di voler continuare a conoscerlo e tale atteggiamento porta Alessio a non chiedere più l’esclusiva a Claudia come, invece, voleva fare. “Non voglio una donna così al mio fianco“, ammette Alessio che poi intreccia una durissima discussione con la dama al punto da annunciare di volerla bloccare su whatsapp. “Addirittura. Passi dall’esclusiva al bloccarla”, commenta Gianni Sperti. Di fronte al botta e risposta tra Alessio e Claudia, sia Barbara De Santi che Roberta Di Padua fanno notare come Claudia stia riservando tutte le sue attenzioni su Alessio. “E’ evidente che a Claudia piaccia Alessio” sentenziano le due dame che poi condannano l’atteggiamento di Marco che, secondo il loro punto di vista, sarebbe troppo pesante.

“Io però, se lei vuole, stasera vado a cena con Claudia”, sentenzia Marco. “Io, però, voglio sapere perché Alessio non vuole più chiedere l’esclusiva a Claudia“, interviene Gianni Sperti senza ricevere una risposta.











