Alessio Falsone abbandona il Grande Fratello 2024? Crisi e minacce in piena notte/ “Basta, voglio uscire”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone minaccia l’addio: “Basta, voglio uscire”

Ieri sera è andata in onda la 45^ puntata del Grande Fratello 2024 e non è stata una puntata facile per Alessio Falsone. Sebbene il giovane abbia superato la nomination ha visto uscire Anita Olivieri, colei con cui ha iniziato un flirt all’interno della Casa, ed ha avuto delle pesanti discussioni con altri inquilini tra cui Federico Massaro. E la difficile serata si è conclusa con un durissimo sfogo di Alessio Falsone con la minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2024 ad un passo dalla finale.

Dopo la puntata, in piena notte, Alessio Falsone ha avuto una crisi e si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Io vado. Voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un c***o. Ma vaff***lo va, basta. Dai ma va****ulo”. Chi gli ha detto di restare in casa? Molto probabilmente come riporta Biccy, Anita Olivieri. Il concorrente milanese è sbottato parlando da solo in giardino, mentre sul web in molti l’hanno criticato dopo la sua decisione di non seguire Anita.

Alessio Falsone vuole abbandonare di nuovo il Grande Fratello 2024: i precedenti

Non è la prima volta che Alessio Falsone vuole lasciare il Grande Fratello 2024. Pochi giorni fa parlando della possibilità che Anita Olivieri, in nomination, potesse uscire ha confessato: “Sì, se esce me ne vado anche io. La penale? Non mi importa, rinuncia al cachet, ma esco con lei e ce ne andiamo. Non ho nessun problema a farlo, posso uscire subito se lei viene eliminata”.

Ed una settimana fa, inoltre, Alessio Falsone dava già segni di insofferenza: “Me ne voglio andare via sono pieno. Voglio andare fuori dai cog***i. Pago quello che c’è da pagare e vado via. Con me hanno proprio sbagliato tutto. Io li appendo tutti e vado via subito”. Facendo riferimento a spiacevoli situazioni come la lite con la sorella di Perla, Loana e le parole non proprio lusinghiere che gli aveva rivolto Marco Maddaloni: “Io mi sono già divertito abbastanza, ho fatto le mie cose, la mia esperienza. Ho anche fatto amicizie e me le porterò fuori, sono davvero appagato. Fuori ho la mia vita, i miei amici e la famiglia e torno da loro. Chi me lo fa fare di restare?”

