Alessio Falsone e Perla Vatiero, confronto al Grande Fratello 2024/ Lui: “Ha alimentato lei il dubbio…”

Grande Fratello 2024, ancora ‘scintille’ tra Perla Vatiero e Alessio Falsone

Il primo tema della 44a puntata del Grande Fratello 2024 ci ha proposto un particolare faccia a faccia con protagonisti Alessio Falsone e Perla Vatiero. I due sono stati ‘interrogati’ da Alfonso Signorini singolarmente, per poi essere messi l’uno di fronte all’altro per chiarire quanto osservato nelle clip della settimana. Prima del confronto, è stata Perla Vatiero a provare a dare una definizione del loro rapporto, soprattutto in riferimento ad una presunta allusione del coinquilino.

“A che cosa allude Alessio quando dice che se parla ci facciamo male entrambi? Innanzitutto, il mio pensiero riguardante Alessio non è lontano da quello che lui stesso ha detto, anche perchè secondo me lui con me non ci avrebbe mai provato per la mia situazione”. Inizia così Perla Vatiero, con un discorso generico sul rapporto con Alessio Falsone. “ Lui mi ha sempre puntualizzato che per lui sono stata una scoperta, dicendo che sono stata la prima persona con cui si è creato un feeling”. Alfonso Signorini si rende però conto di come la giovane cerchi di sviare la domanda fulcro e ripropone ancora il quesito.

Alessio Falsone ‘scarica’ le colpe a Perla Vatiero: “Io mi prendo le mie responsabilità, lei…”

“Non ho capito che cosa volesse dire, magari che da amici rischiavamo di diventare nemici…”, chiude così Perla Vatiero, prima della replica a distanza di Alessio Falsone: “Io mi prendo le mie responsabilità, come per il piede sbattuto a terra. Io credo che Perla abbia alimentato i dubbi con la domanda a Sergio e il confessionale su bracciale…”. Il concorrente ha poi aggiunto: “E’ lei che ha fatto credere questa cosa alle persone, perchè il mio modo di fare è uguale per tutti. Io le voglio bene, oggettivamente è una bella ragazza ma non è il mio tipo. Ho parlato con lei di Mirko, non volevo creare nessun tipo di dinamica”.

Alfonso Signorini, appurate le singole posizioni di Perla Vatiero e Alessio Falsone, decide dunque di chiamarli a confronto e prende per primo la parola il coinquilino: “Nel video tu dici meglio che sto in silenzio perchè se no scoppia un casino, a cosa alludi?”. Tempestiva ma ancora poco chiara la replica di Perla: “Nel senso che non mi va di litigare con lui, creare discussioni pesanti e andare oltre. Sono discorsi che comunque toccano entrambi, ragion per cui lo vedo spesso alterato. Io mi fido del bene che lui mi vuole, non vedo perché mi debba preoccupare, semplicemente è un mio amico con cui sto condividendo questo percorso”.











