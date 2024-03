Alessio Falsone abbandona il Grande Fratello 2024? “Pago la penale e me ne vado”/ “Stanco della situazione”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone minaccia di andarsene: “Me ne voglio andare”

Dopo un lunghissimo sfogo riportato integralmente da Biccy, ieri notte Alessio Falsone ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello 2024. Il giovane concorrente è entrato nella Casa più spiata d’Italia da poche settimane eppure ha creato molte più dinamiche di concorrenti presenti sin dall’inizio. Appena entrato si è avvicinato a Greta Rossetti, poi a Perla Vatiero finendo nel mirino sia della sorella di lei Loana che di Mirko Brunetti. Adesso sta vivendo un controverso flirt con Anita Olivieri che ha letteralmente diviso l’opinione pubblica tra chi crede nel loro sentimento e chi invece ritiene sia tutta una strategia.

Amici 23: Holden, Mida e Petit sono la Top3 e Ayle sprofonda/ La classifica Spotify

Per tutti questi motivi Alessio Falsone al Grande Fratello 2024 è finito al centro di critiche ed attacchi e stanco di queste situazioni si è sfogato duramente ieri notte parlando con gli altri concorrenti. Innanzitutto ha rivelato: “Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Tipo? Troppa gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, in generale la situazione che si è creata. Ma a me onestamente chi me lo fa fare?!” E subito dopo ha confessato di non aver per nulla apprezzato, durante la scorsa puntata, il commento di Marco Maddaloni sul suo comportamento con Perla Vatiero. Lo Judoka gli aveva chiesto: “Ti voglio bene, basta che stai lontano da Perlina.”

Amici 2024, Martina Giovannini affonda Lorella Cuccarini: "Non sono solo una voce"/ L'attacco tra le lacrime

Alessio Falsone abbondona il Grande Fratello 2024? “Me ne voglio andare, pago la penale”

Alessio Falsone minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2024 a causa delle ultime situazioni che si sono venute a creare. Nel dettaglio, infatti, come riporta Biccy, dopo l’ennesimo aereo contro di lui è sbottato ed ha dichiarato voler lasciare il reality: “Sono proprio stanco di questa situazione. Gli aeri contro di me, poi tutti che continuano a dire cose assurde. Anche Marco Maddaloni? “Stai lontano da Perla”. Sì vabbè scherzando, ma sono partiti gli applausi. Ma applausi de che? Ma poi non solo Marco, anche Mirko. Io non ho responsabilità e me ne stanno dicendo di tutte i colori. Poi io capisco che Maddaloni vuole bene a Mirko, ma io che male gli ho fatto? Perché darmi quella zeppata in diretta? Nella mia posizione non c’entrava nulla quella roba lì.”

Giuseppe Garibaldi: "Dopo il Grande Fratello vorrei diventare presentatore"/ "Sogno Striscia la notizia!"

“Come se non bastasse tua sorella che rilascia interviste e mi dà del pagliaccio. Basta, io me ne voglio andare fuori dal c***o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo. Lo faccio se mi gira il ca**o. Qui hanno sbagliato proprio cristiano, perché io li appendo tutti, pago e lascio. Se ci penso mi agito”. ha concluso il giovane. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality, che cosa farà Alessio Falsone, abbandonerà il Grande Fratello 2024?











© RIPRODUZIONE RISERVATA