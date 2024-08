Alessio Falsone dimentica Anita Olivieri con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Alessio Falsone avrebbe una nuova fidanzata. L’ex concorrente del Grande Fratello, che nella scorsa edizione si è fatto notare non solo per il suo carattere schietto ma anche per la relazione nata con Anita Olivieri, avrebbe un nuovo amore e si tratterebbe anche un volto noto. A lanciare lo scoop è Alessandro Rosica attraverso una segnalazione, con tanto di foto, arrivatagli attraverso il suo profilo Instagram.

“Mi segnalano Alessio Falsone con Ginevra Lambruschi. – scrive l’esperto di gossip a corredo della segnalazione, aggiungendo che i due sono stati visti – Molto affiatati e dolci. Finalmente la rinascita di Alessio con una donna vera. Auguri. lei è dietro i fiori e non si vede”. Nella foto segnalata, infatti, Alessio è ben visibile, mentre è impossibile capire chi ci sia di fronte a lui, anche se chi segnala assicura che si tratti proprio di Ginevra Lamborghini.

Ginevra Lambruschi, chi è la presunta nuova fidanzata di Alessio Falsone

Per chi non la ricordasse, Ginevra Lambruschi, oltre ad essere un’influencer da 541mila follower, è anche un ex volto di Uomini e Donne. Ha infatti partecipato al dating show di Maria De Filippi alcuni anni fa in qualità di corteggiatrice di Marco Cartasegna (che a lei preferì poi un’altra corteggiatrice). Spesso è stata poi al centro del gossip, e oggi vi ritorna per la sua presunta relazione con Alessio Falsone. Quest’ultimo, d’altronde, arriva dalla storia con Anita Olivieri, che è stata criticatissima durante e dopo il Grande Fratello, soprattutto per la relazione decennale che lei aveva con un altro ragazzo. Ora che la loro storia è finita da tempo, per entrambi pare ci sia un nuovo flirt. Tuttavia, al momento né Alessio, né Ginevra hanno confermato la notizia.

