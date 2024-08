Anita Olivieri ha un altro fidanzato? La reazione di Alessio Falsone

Negli ultimi giorni la ex concorrente del Grande Fratello è stata accostata a un giovane imprenditore, Nicolò, che sarebbe il nuovo fidanzato di Anita Olivieri, questione che ha sollevato qualche polemica sui social e sul tema è intervenuto anche Alessio Falsone, ex fidanzato della romana che ha avuto una breve storia con lei durata fino a circa un mese dopo la fine del programma di Canale Cinque.

Incalzato dalle domande dei più curiosi sui social, Alessio Falsone ha rotto il silenzio rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ma dicendosi ormai completamente esterno alla vita di Anita Olivieri e a quella del presunto nuovo fidanzato: “Io non so se mi perdo qualche passaggio ma da quello che ho capito è andata a cena con un ragazzo, l trovo la cosa più normale del mondo. Forse anche la cosa più giusta del mondo visto che è una bella ragazza, non ci trovo nulla su cui creare una polemica, poi non so niente di più, e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più” le parole dell’allenatore.

Alessio Falsone su Anita Olivieri: “Ha il diritto di fare quello che vuole”

In soldoni, il messaggio lanciato sui social dall’ex concorrente del Grande Fratello è una rottura netta con il passato e con Anita Olivieri, libera di fare ciò che vuole nel pieno delle sue facoltà di single, come sottolineato anche da Alessio Falsone: “Mi fermo qua, qualunque cosa fosse, è una ragazza single quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole e quello che la fa stare bene”.

Di recente l’ex fidanzato di Anita Olivieri si era espresso sulla fine della storia con la bionda capitolina, ammettendo di aver ormai interrotto in maniera definitiva i contatti con la ragazza dopo il termine del programma, anche se Alessio Falsone ha spiegato che questo non significhi che tra i due sia rimasto del bene dopo la breve relazione vissuta e che non ha portato a risvolti positivi per incompatibilità caratteriali fuori dalla casa del Grande Fratello.

