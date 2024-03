Alessio Falsone: “Mi ha preso mentalmente”/ La rivelazione intimista al Grande Fratello

Grande fratello 2024, Anita Olivieri svela la sua attrazione verso Alessio Falsone

Manca sempre meno al via alla finale di Grande fratello 2024 e mentre si attende il doppio appuntamento settimanale il reality show regala una rivelazione su Alessio Falsone.

L’inquilino nella Casa più spiata d’Italia, Alessio Falsone, rischierebbe di mettere in crisi almeno una coppia nel gioco di Grande fratello 2024. Ossia quella di Perla e Mirko Brunetti da una parte e dall’altra Anita Olivieri e il tanto vociferato amore nascosto. Perla Vatiero ha parlato del giovane coinquilino Alessio a parole in codice sollevando un acceso thread di discussione social tra gli utenti e con lei pare esserci riuscita anche Anita Olivieri, lasciando entrambe intendere di provare un sentimento per Falsone. La gieffina romana avrebbe confidato a Rosy Chin e a Massimiliano Varrese di sentirsi intimidita per effetto della forte attrazione provata verso il fascinoso Alessio.

Anita Olivieri si sbottona sulla scintilla scoccata con Alessio Falsone

“Mi ha preso di testa -fa sapere tra le dichiarazioni intimiste Anita, mentre é in nomination schierata contro Perla-.“Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà. Io raramente nella vita sono così in difficoltà da non rispondere. Ed è un problema e lui lo sa. Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà”.

La confessione intimista sul conto di Alessio Falsone, poi, prosegue ancora, nel mezzo del televoto di rischio: “Mentre con lui è il contrario, i massacra. Poi vuoi o non vuoi io sono sei mesi che sono qui dentro che non ho mai ceduto. Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio”.

Insomma, sembra proprio che Alessio Falsone abbia fatto breccia nei cuori delle più desiderate d’Italia nella Casa, la mora Perla e la bionda Anita, che in particolare si sbottona sul coinquilino aggiungendo nella confidenza tra le mura capitoline di Grande fratello: “Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre. Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto –é poi ancora-. Rosy invece subito ha detto che era il mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’”. Anita ammette di sentirsi , “quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni”.

