Alessio Falsone: “Per Anita Olivieri forte infatuazione”/ “Secondo me andrà tutto bene, nonostante…”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone parla del rapporto con Anita Olivieri

Alessio Falsone sta ancora metabolizzando la delusione per l’uscita di Anita Olivieri dalla Casa del Grande Fratello 2024, in seguito all’eliminazione di lunedì sera. Il concorrente, come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality, si è ritrovato a parlare con Rosy Chin del nascente amore per Anita, e di cosa il futuro potrà riservare loro. A dispetto di tutte le critiche, la coppia sembra essere molto solida e, fuori dalla Casa, l’allenatore si dice pronto a costruire qualcosa di importante, maturo e consapevole con l’ex gieffina.

“L’altra sera non riuscivamo a parlare, mi diceva che io non sapevo comunicare e lei faceva le stesse cose, alzava la voce. Faceva le stesse cose che facevo io la sera prima e mi diceva: ‘Vedi, non si può parlare con te’. Uno dei due si agita per forza” racconta sorridendo Alessio, ricordando una recente litigata con la Olivieri.

Alessio Falsone ottimista su Anita Olivieri: “Secondo me andrà tutto bene“

Alessio Falsone spende poi parole importanti per il rapporto costruito con Anita Olivieri al Grande Fratello 2024, parlando di un’infatuazione che potrebbe poi portare ad un principio d’innamoramento: “Secondo me dobbiamo avere una relazione più matura e consapevole. Questa è un’infatuazione forte che potrà diventare amore o no, ma è una cosa molto consapevole, lucida e matura. Non è che sbrocchi per due occhi azzurri, però mi è successo nella mia vita di sbroccare per estetica e dire: ‘Sono innamorato’“.

Il concorrente si dice fiducioso e ottimista per il suo futuro accanto ad Anita: “Vivendo, con l’esperienza, capisci e metabolizzi. Le sensazioni sono positive, questo sì, secondo me andrà tutto bene, questa è la convinzione che ho avuto dal primo giorno, nonostante abbia avuto paura“. Rosy Chin, ascoltando le confessioni del coinquilino, gli spiega come ogni cambiamento possa spaventare, ma l’importante è saperlo affrontare con coraggio: “Ogni cambiamento in se stesso fa paura, e questo ti porta ad affrontare una nuova avventura, un qualcosa che non conosci“.

