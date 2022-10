Alessio Gatti: com’è morto il figlio di Franco Gatti (Ricchi e Poveri)/ “Fatto una cazzat* con la droga e..”

Chi è Alessio Gatti e la causa della morte del figlio di Franco Gatti. Un dolore che lo ha distrutto

Alessio Gatti era il figlio di Franco Gatti. La sua morte avvenuta nel 2013 rappresenta una ferita che non si è mai rimarginata. Nel 2013 è avvenuta la tragedia che ha cambiato per sempre la vita di Gatti e della sua famiglia: Alessio è stato trovato morto nella sua abitazione di Genova. La causa della morte non era del tutto chiara all’epoca dei fatti e Gatti aveva respinto qualsiasi possibilità che si trattasse di problemi legati alla droga. Ma secondo gli esami dei medici legali della Procura di Genova, il ragazzo sarebbe deceduto in seguito ad un cocktail letale di eroina e alcol, che lo ha ucciso.

Dalle parole affrante di papà Franco, abbiamo appreso poi che Alessio Gatti beveva molto: “Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia.” Un dolore straziante che è stato motivo principale della dipartita di Franco dal suo gruppo storico, i Ricchi e Poveri. I quattro si sono ritrovati insieme, in un’emozionante reunion, solo nel 2020 in occasione della loro ospitata al 70° Festival di Sanremo. In diverse interviste riguardo alla tragica morte di suo figlio per overdose, ha detto: “Ha fatto una ca***ta, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene e l’ha pagata così”, aveva dichiarato.

In un’intervista al programma Vieni da me di Caterina Balivo, Franco Gatti aveva rivelato di avvertire la presenza del figlio. Il cantante dei Ricchi e Poveri aveva ricevuto dei strani segnali in passato: “A casa veniva sempre un gabbiano la mattina sul mio terrazzino. Lo guardavo e poi se ne andava. Ero a Mosca in albergo dietro i vetri della finestra, poi pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo lo spero”. Nonostante il grande dolore che la perdita di un figlio provoca e che nessun genitore vorrebbe mai provare, Franco Gatti reagisce ed è sicuro di una cosa: il gabbiano che lo veniva a trovare tutte e mattine era in qualche modo legato a suo figlio Alessio. Era un segno della sua presenza.

Oltre ad Alessio l’artista ha un’altra figlia, Federica, che ha sofferto molto per la scomparsa del fratello: “Entrò in crisi. Smise di studiare per quattro anni, non ce la faceva. Adesso ha ripreso e sta facendo la tesi. Il periodo devastante è passato, ora sta rinascendo”. La morte di Alessio aveva spinto Franco Gatti ad abbandonare il gruppo dei Ricchi e Poveri: “Salire sul palco dopo questo fatto… Non salivo più con gioia. Io facevo lo scemo, mi prendevo in giro, ma non me la sentivo più. Ero anche stanco di viaggiare, ma il motivo principale è stato questo. Sapevo di danneggiare i miei colleghi. Loro hanno capito e mi sono fermato”.











