Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco/ I due ora sognano un figlio

Ormai da tempo Pierluigi Diaco, uno dei conduttori radiofonici e televisivi più apprezzati, ha rivelato al pubblico la sua omosessualità. Il giornalista ha però ribadito in più di un’occasione quanto non ritenesse necessario dover fare espressamente coming out proprio perché non si dovrebbero mai chiedere a una persona quali siano le sue preferenze sessuali, ma semplicemente se sia innamorato o meno. E dal 2017 lui ha avuto la possibilità di coronare il rapporto che vive con un collega, Alessio Orsingher, con il matrimonio.

Il marito di Diaco è un volto noto ai telespettatori, visto che lavora da tempo nella redazione di La7. Ed è proprio per comuni impegni di lavoro che i due hanno avuto la possibilità di conoscersi e successivamente di innamorarsi. A fare da “Cupido” è stato un personaggio a sorpresa, Maurizio Costanzo.

Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco sempre più innamorati: il loro sogno

Al pari di molte altre coppie, anche Alessio e Pierluigi ora desidererebbero coronare il loro amore allargando la famiglia. Pur essendo consapevoli delle difficoltà che questo può comportare, i due giornalisti non nascondono l’idea di poter avere un figlio. Se il loro progetto dovesse diventare realtà, i due si sentirebbero ancora più completi, pur ritenendosi già loro una famiglia a tutti gli effetti.

Entrambi stanno vivendo un momento particolarmente felice anche sul piano professionale. Orsingher, in modo particolare, nonostante la giovane età (è un classe 1986) è soddisfatto dell’esperienza che sta accumulando a La7, dove in passato ha avuto modo di collaborare con Michele Santoro. Nel frattempo, a fare compagnia ai due nell’appartamento che condividono a Roma ci sta pensando il loro bassotto: Ugo.

