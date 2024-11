Perchè Alessio Pecorelli ha dovuto abbandonare Uomini e Donne? Il tronista, a quanto abbiamo appreso dalle preziose anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stato costretto a lasciare il programma. Nelle ultime ore i social si sono scatenati per via di quanto successo, anche perchè nessuno si aspettava un epilogo simile per il suo trono. Alessio Pecorelli sarebbe stato addirittura invitato da Maria De Filippi ad abbandonare il programma. Ma cos’è successo di tanto grave?

Le anticipazioni di Uomini e Donne lasciano a bocca aperta: Alessio Pecorelli sarebbe stato visto insieme ad una ragazza in un locale. E come sappiamo, Maria De Filippi ha sviluppato una certa resilienza nei confronti di chi tradisce e prende in giro la redazione, motivo per il quale, sempre secondo le anticipazioni, Alessio Pecorelli è stato “gentilmente” allontanato dal programma. Il tronista si è difeso dicendo che quella era solo un’amica, ma le corteggiatrici non gli hanno creduto e hanno subito voluto ulteriori spiegazioni.

Alessio Pecorelli messo alle strette a Uomini e Donne: anche le corteggiatrici decidono di andarsene

Chiaramente, quando si inizia un percorso a Uomini e Donne, il presupposto è quello di essere single e non “invischiati” in un rapporto o in una frequentazione amorosa. E Alessio Pecorelli, tronista che inizialmente non ha mai destato alcun sospetto, ha tradito lo spirito del programma. A quanto sembra, la conduttrice non si è infuriata, ma ha comunque deciso di allontanarlo dal programma, che altrimenti perderebbe di credibilità. Addirittura, le corteggiatrici hanno riferito a Maria De Filippi, che quella fatidica sera del locale con un’altra ragazza, Alessio Pecorelli aveva detto loro di essere dai genitori.

Non solo, successivamente, dopo aver approfondito la segnalazione, le corteggiatrici di Alessio hanno deciso di lasciare il dating show di Canale 5, non più sicure della buona fede del tronista. Ma i colpi di scena non finiscono qui! Una delle corteggiatrici ha poi svelato di aver scoperto che Mario Cusitore e Alessio Pecorelli avrebbero partecipato insieme ad alcune serate come ospiti, cosa che ha fatto insospettire ancora di più i membri del programma. Insomma, il tronista, essendosi sentito messo alle strette, ha preso la decisione di andare via dopo il dolce invito di Queen Mary.