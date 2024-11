Alessio Pecorelli ha provato a trovare la sua anima gemella al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista, il suo percorso però si è concluso in modo diverso da come si aspettava, ha infatti lasciato il noto dating show senza fare una scelta. Cosa lo aveva spinto a partecipare al programma di Maria De Filippi? Alla produzione aveva detto che durante una cena tra amici avevano parlato del programma e del fatto di mettersi in gioco e dopo averci pensato aveva voluto provare ed era andata bene. L’ex tronista aveva anche fatto sapere che era una cosa in cui credeva e sperava di trovare l’amore.

Amici 2024, Deborah Lettieri svela: "Ho ballato con Beyoncé"/ "Lorella Cuccarini? All'inizio mi..."

Nel video di presentazione Alessio Pecorelli tra le varie cose aveva fatto sapere che lavora nel mondo della ristorazione da quando aveva 22 anni, oggi ne ha 31 ed è un imprenditore. Ci aveva tenuto a precisare che tutto quello che ha lo ha costruito da solo, con un piccolo aiuto da parte dei suoi genitori. Si era descritto come un tipo scherzoso ed estroverso, che dice spesso cose che non pensa quando litiga ma che sa chiedere scusa quando si rende conto di aver sbagliato. L’ex tronista aveva poi fatto sapere che per lui la famiglia è sacra.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta ottava puntata 17 novembre: Rebecca sfida Vybes

Uomini e Donne, Maria De Filippi invita Alessio Pecorelli a lasciare il trono: cosa è successo

Alessio Pecorelli durante il suo percorso a Uomini e Donne ha frequentato alcune corteggiatrici ma con il suo modo di fare le ha deluse, specie quando ha più volte ribadito che per lui il bacio è molto importante ed era intenzionato a baciarle tutte. Stando alle anticipazioni trapelate nelle scorse ore l’ex tronista è stato costretto a lasciare il trono a causa di alcune segnalazioni che hanno spinto le sue corteggiatrice ad abbandonare il programma.

A quanto pare l’ex tronista non ha rispettato il regolamento di Uomini e Donne, ha infatti continuato a frequentare vari locali e a divertirsi. Sabato sera aveva detto alla redazione del programma che sarebbe andato a cena fuori con i suoi genitori ma è emerso che era in un locale, lui si è giustificato dicendo che è andato al compleanno di un amico. Rimasto senza corteggiatrice la conduttrice lo ha chiaramente invitato a lasciare il trono perché in questo modo non aveva più senso continuare il suo percorso in trasmissione.

Maria De Filippi "Ho rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo"/ La sorpresa per Kekko dei Modà a RTL 102.5