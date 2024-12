Alessio Pili Stella tra Marco e Cristina

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 8 dicembre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Marco e Cristina, cavaliere e dama del trono over di Uomini e donne che, per la prima volta, guadagnano il centro dello studio. I due si stanno conoscendo, ma il motivo della loro presenza al centro dello studio è un altro.

“Vi ho chiamato al centro dello studio per Alessio“, spiega Maria De Filippi chiamando in causa Alessio Pili Stella che, alla redazione, ha riferito il contenuto di una telefonata ascoltata. Alessio, veterano del parterre del trono over che, tornato in trasmissione dopo aver chiuso con Claudia Lenti, ha riferito alla redazione di aver ascoltato una conversazione che Marco ha avuto con una ragazza di nome Beatrice mentre era in camerino.

Chi è Beatrice con cui ha parlato Marco: le parole di Alessio Pili Stella

“Conosci una certa Beatrice? Una ragazza che dovrebbe o avrebbe dovuto trascorrere la notte con te”: con queste parole, Alessio Pili Stella riferisce il contenuto della telefonata ascoltata a causa dei camerini vicini. Marco spiega di avere un’ex fidanzata di nome Beatrice che, dopo un anno e mezzo di silenzio, l’ha ricontatto. “E’ stata una persona che ho frequentato per qualche settimana. Non la seguo neanche su Instagram e mi ha ricontatto”, spiega il cavaliere.

“Purtroppo o per fortuna Marco ha il camerino a fianco al mio, ma ho sentito tutta la conversazione al telefono con lei“, spiega Alessio. Tina Cipollari chiede di indagare mentre Cristina, visibilmente infastidita, decide di chiudere la frequentazione. 2Io sono venuta qui soprattutto perché queste dinamiche vengono subito a galla”. spiega Cristina prima di tornare nel parterre. “Anche io ho amici uomini, ma non li invito a casa a dormire. Non ci conosciamo, ma queste dinamiche non mi piacciono. Mi spiace”, le parole della dama.

