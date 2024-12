Uomini e donne, anticipazioni 9 dicembre 2024: Dame contro Diego D.

Uomini e donne 2024 torna in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, lunedì 9 dicembre 2024, con la prima puntata della nuova settimana; tantissimi i colpi di scena e i confronti tra i protagonisti nel Trono classico e Over, come rivelano le anticipazioni in un video pubblicato sul sito di Witty Tv. Partendo dal Trono over, in studio ci sarà un confronto tra Diego D. e le Dame Sabrina e Cristina, le quali avranno qualcosa da ridire al Cavaliere e gli animi si scalderanno facilmente.

Confronto anche tra Marco e Cristina C., ma con l’aggiunta di un intervento piuttosto sibillino di Alessio Pili Stella. Maria De Filippi in studio dà la parola proprio al Cavaliere, il quale rivolge una domanda al ragazzo: “Ti devo fare una domanda: conosci una certa Beatrice?“. Marco resta piuttosto spiazzato e risponde negativamente: cosa sarà poi successo in studio?

Uomini e donne, Gianmarco deluso da Martina lascia lo studio?

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne 2024 per la puntata di oggi pomeriggio su Canale 5, il Trono Classico vedrà un nuovo confronto tra Martina De Ioannon e il corteggiatore Gianmarco Steri. La tronista è sempre più divisa tra lui e Ciro Solimeno e, oggi in studio, Gianmarco finirà col perdere la pazienza con lei al punto da sbottare: “Oggi me ne voglio andare via, non ce la faccio a guardarti, è una cosa che non riesco“.

Fuoco e fiamme anche nel capitolo che riguarda Michele Longobardi: il tronista avrà un confronto con due corteggiatrici, Mary e Giulia, ma in disparte Veronica coglierà l’occasione per criticarlo. “Questo mi dimostra che sei un pagliaccio“, l’affondo della ragazza che scatena la sua pronta reazione. Il tronista infatti si alza dalla sua postazione e attacca la corteggiatrice: “Puoi andartene allora se sono un pagliaccio!“. Veronica deciderà di abbandonare lo studio?

