Alex Baroni, come è morto?/ Il drammatico incidente stradale e le rivelazioni dell’ex fidanzata Giorgia

Alex Baroni, il grave incidente che gli costò la vita

Alex Baroni ci ha lasciati nel 2002 in seguito ad un tragico incidente stradale: l’evento sconvolse il mondo della musica. Nel pomeriggio del 19 marzo 2002 Baroni fu coinvolto in un grave incidente stradale: mentre percorreva in moto la circonvallazione Clodia a Roma, venne travolto da un’auto che stava compiendo un’inversione di marcia in un punto vietato; sbalzato dalla moto, venne investito da una seconda auto che procede a velocità sostenuta. Le sue condizioni apparvero subito gravi, tanto che venne ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito. Alex Baroni morì a distanza di 25 giorni, la mattina del 13 aprile, all’età di 35 anni.

La sua voce, forse la migliore nella scena soul/pop degli anni Novanta, avrebbe avuto molto da dire e dare anche in questi tempi. Dal 1997 al 2001, fino a pochi mesi prima dell’incidente fatale, fu legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Nel 2019, in un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Giorgia ha rivelato che Alex Baroni aveva da poco intrapreso una nuova relazione, tenendo però segreta l’identità dell’ultima compagna del cantante.

Alex Baroni, dall’esordio al Festival di Sanremo al grande successo

Alex Baroni, al secolo Alessandro Guido Baroni era nato a Milano il 22 dicembre 1966 sotto il segno del Capricorno. Dopo aver iniziato a cantare nei locali milanesi, si fece notare come corista per artisti importanti come Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e Rossana Casale. Insieme ad Andrea Zuppini, nei primi anni Novanta Alex formò i Metrica, che lanciarono nel 1994 il primo album, Fuorimetrica, prodotto da Eros Ramazzotti e con la presenza dello stesso grande cantautore nel brano ‘Non dimenticare Disneyland’.

L’esordio al Festival di Sanremo arrivò nel ’97, con il brano ‘Cambiare’, presentato nella Categoria Giovani. Una canzone che gli valse il premio come miglior voce del Festival. Lanciato alla grande dall’avventura sanremese, Alex pubblicò il suo primo album solista, ‘Alex Baroni’, nello stesso anno. Nel 1997, inoltre, Alex Baroni, venne scelto dalla Disney per dare la voce a Hercules, protagonista dell’omonimo cartone animato, nella versione italiana del brano cardine del film, ‘Posso farcela’. Nel 1998 per la prima volta partecipò a Sanremo nella Categoria Big, con il brano ‘Sei tu o lei (Quello che voglio)’.

