Alex Baroni, ex fidanzato Giorgia: incidente e morte a 35anni/ Lei:”sua scomparsa buco nero nella mia vita”

Alex Baroni, l’incidente e la morte a 35 anni: il ricordo di Giorgia

Alex Baroni è stato il compagno di Giorgia. La sua morte ha cambiato per sempre la vita della cantautrice romana che durante un’intervista ha confessato: “volevo raggiungerlo”. Il 13 aprile del 2002 all’età di 35 anni si è spenta una delle voci più belle della musica italiana. Alex Baroni, infatti, muore in seguito ad un gravissimo incidente mentre percorreva in moto la circonvallazione Clodia a Roma. Il cantautore è stato ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito dove è morto diversi giorni dopo. Un dolore atroce e immane per la cantante che in passato aveva vissuto una lunga storia d’amore con lui.

Emanuel Lo, compagno Giorgia/ "Il figlio? Dopo due aborti spontanei arrivato Samuel"

Proprio in occasione del ventennale della sua scomparsa, Giorgia l’ha ricordato con un messaggio di grande semplicità e amore sui social: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente”.

Giorgia: “la morte di Alex Baroni uno dei momenti più difficili della mia vita”

La morte di Alex Baroni ha stravolto la vita di Giorgia. La cantante romana in una vecchia intervista del 2017 ha aperto il suo cuore raccontando: “uno dei momenti più difficili della mia vita. Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex. Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no. In realtà è stato uno dei momenti più difficili, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico”. Quegli anni sono stati dolorosi a tal punto che il suo manager ha cercato di farle fare di tutto per non farsi divorare dai pensieri: ” addirittura il giorno del funerale mi hanno fatto prendere un aereo per l’Olanda. Ma non avrei dovuto: finivo i concerti e piangevo, ad un certo punto ho pensato anche di voler morire, pensavo: così lo ritrovo subito da qualche parte. Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione. La vita non mi aveva ancora insegnato che può accadere: ti saluti senza sapere che non ti vedrai più. Ma poi sono risalita: perché prima o poi la vita ti insegna anche a sfruttare il dolore come risorsa”.

Emanuel Lo troppo severo ad Amici / Giorgia “lui è così, ma vuole sposarmi”

Anche a Verissimo, la cantante ha parlato della morte dell’ex compagno: “la sua morte è stata una voragine, un buco nero nella mia vita. Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto. All’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì. È stata una cosa violenta e purtroppo non avevamo finito di dirci le cose. Non bisogna mai rimandare il “ti voglio bene”.

LEGGI ANCHE:

Emanuel Lo da Amici 22 al matrimonio con Giorgia?/ "Mi ha chiesto di sposarlo e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA