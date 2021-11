Alex Belli apre la porta rossa del GF Vip, Soleil Sorge lo ferma/ “Non ce la faccio”

Alex Belli minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo la diretta con Alfonso signorini. L’attore, subito dopo la fine della sedicesima puntata, si avvicina alla porta rossa aprendola per andare via, ma Soleil Sorge la richiude prontamente provando a farlo riflettere per fargli cambiare idea. “Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qua dentro. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba qui”, ha detto Soleil come riporta Biccy.

Grande Fratello Vip 2021 pagelle 16a puntata/ Davide a Soleil "Avete esagerato"

Alex Belli si avvicina più volte, pericolosamente, alla porta rossa con la ferma intenzione di lasciare il reality per raggiungere la moglie Delia Duran. “Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco. Il mio amore è molto più importante di tutta questa roba”, aggiunge Belli.

Manuel Bortuzzo scopre la frase di Alex Belli/ "Per nulla offeso, voglio leggerezza"

Alex Belli e Soleil Sorge lasciano insieme il Grande Fratello Vip 2021?

Alex Belli è deciso a lasciare il Grande Fratello Vip 2021 dopo il confronto con la moglie Delia che l’ha profondamente scosso. Soleil Sorge, però, riesce a fermarlo e a farlo ragionare. Altrettanto scossa anche Soleil ha pensato di lasciare la casa di Cinecittà qualora dovesse farlo Alex Belli.

“Se lo vuoi fare io vengo con te, te lo giuro. Non resto qui dentro dopo una roba del genere. Quello che è successo non mi piace. Qui dentro mi prendo la me**a e sento gente che sparla alle mie spalle tutti i giorni. Quindi se te ne vai vengo anche io. Purtroppo ti capisco, ma non è il modo. Adesso ci ragioniamo, poi decidiamo a mente fredda. Se dopo vorrai fare questa scelta verrò anche io fuori dal GF Vip“, dice Soleil.



Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip per Delia Duran?/ "Non sono tranquillo"

Alex minaccia di andarsene e Soleil di seguirlo QUESTO CINEMA NOTTURNO #GFvip pic.twitter.com/WKk4wunD66 — BagnoTrash (@bagnotrash) November 6, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA