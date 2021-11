Grande Fratello Vip 2021 pagelle 15a puntata/ Delia Duran getta nel panico Alex Belli

Pagelle Grande Fratello Vip 2021: equilibri saltati

Si è conclusa la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’eliminazione di Jo Squillo. Una puntata turbolenta per Alex Belli che è stato al centro dell’attenzione per il suo scontro con Aldo Montano e l’incontro con sua moglie Delia Duran durante il quale, tra le lacrime, ha pensato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per seguire sua moglie a casa. (Voto 6). Aldo Montano è stato un altro grande protagonista della puntata per il suo scontro finale voluto da Alfonso Signorini con Alex Belli, dimostrando la sua sportività nel dare la mano al compagno come simbolo di pace. (Voto 7). Una serata piena di rivelazioni anche per Giucas Casella per via delle sue rivelazioni piccanti e i suoi sogni su Iva Zanicchi. L’illusionista fa molto divertire il pubblico da casa con tutte le sue storie e le sue azioni, alcune forse create appositamente per far ridere (Voto 6.5).

Manuel Bortuzzo scopre la frase di Alex Belli/ "Per nulla offeso, voglio leggerezza"

Nicola Pisu questa sera si è salvato dalla nomination rimanendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, il ragazzo è stato anche protagonista di un’indagine da parte di Alfonso Signorini che ha voluto indagare sulla reale possibilità di una storia al di fuori della casa, il ragazzo è sembrato convinto, meno convinta invece Miriana che alla domanda su un proseguimento della loro storia ha risposto: “Dubito” (Voto 6). Miriana Trevisan è stata protagonista durante la scorsa settimana di aver mitigato la discussione tra Alex Belli e Aldo Montano, però il suo comportamento nei confronti di Nicola Pisu è stato giudicato da molti come illusorio, soprattutto per il ragazzo (Voto 6).

Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip per Delia Duran?/ "Non sono tranquillo"

Manuel Bortuzzo nessun rancore sulla frase di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021

Una serata sottotono al Grande Fratello Vip 2021 per Sophie Codegoni che si è inserita nella conversazione tra gli altri inquilini solo per accusare Gianmaria Antinolfi e il suo comportamento durante la serata di Halloween da cui è scattata la discussione tra Alex Belli e Aldo Montano. Il suo rapporto con Gianmaria è sempre più distante a tal punto che la ragazza questa sera ha deciso di nominarlo (Voto 6). Una serata silenziosa anche per Francesca Cipriani che non è intervenuta molto durante la puntata appena terminata, se non per commentare i suoi capelli e la fine dell’incubo (Voto 6). Manila Nazzaro è stata definita questa sera da Alfonso Signorini come “Ago della bilancia” della casa del Grande Fratello Vip 2021 per via della sua obiettività, verso la fine della puntata ha avuto un momento molto personale in cui ha commentato con il conduttore la linea della sua vita manifestando a tutti il suo più grande desiderio… il matrimonio con Lorenzo Amoruso (Voto 7).

DELIA DURAN, MOGLIE ALEX BELLI/ Confronto al GF Vip: "Mi hai mancato di rispetto"

Manuel Bortuzzo è intervenuto in difesa di Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri in merito alla frase pronunciata da Alex nei suoi confronti, ritenuta offensiva soprattutto sul web che ha esortato a gran voce la produzione del Grande Fratello Vip 2021 a prendere provvedimenti nei confronti dell’attore. Il ragazzo ha chiarito la situazione dicendo: “Io non mi offendo, sono il primo a voler ridere” (Voto 7). Katia Ricciarelli ha trascorso una puntata silenziosa tranne per esprimere il suo parere in merito alla lite Belli Montano (Voto 6.5). Anche Carmen Russo ha trascorso una puntata silenziosa per via di tutte le attenzioni concentrate sulle discussioni degli altri concorrenti (Voto 6). Puntata sottotono anche per le principesse Selassié che comunque si confermano apprezzate dagli altri inquilini della casa conquistando per questa settimana l’immunità dal televoto (Voto 6.5).



© RIPRODUZIONE RISERVATA