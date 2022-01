Alex Belli artefice del successo del GF Vip?/ “Il 23,6% di share frutto del modo di…”

La 37a puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha regalato ascolti importanti ad Alfonso Signorini e a tutta la squadra del reality show di canale 5. L’appuntamento trasmesso ieri da canale 5 animato dall’abbandono di Manuel Bortuzzo e dal triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ha incollato davanti ai teleschermi 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6%. Un risultato importante per una serata ricca di emozioni. TRa i momenti più visti spicca proprio il blocco dedicato alla storia tra Alex Belli e Delia Duran che ha ammesso di voler salvare il proprio matrimonio. Il successo del Grande Fratello Vip, dunque, è merito delle dinamiche create dall’attore?

Su Twitter, Alex Belli ha ritwittato il tweet di un profilo Twitter in cui si legge: “Questo 23,6% di share è frutto del modo vivere fuori dagli schemi che ha Alex. Se fosse stata una situazione ordinaria, in quanti si sarebbero appassionati? In quanti avrebbero seguito/criticato così tanto, una storia che racconta di un amore classico?”.

Alex Belli, capitolo hiudo con il Grande Fratello Vip?

Dopo aver animato la 37a puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha annunciato la decisione di mettere un punto al suo Grande Fratello vip. “Bye bye Italia”, ha scritto tra le storie di Instagram mentre su Twitter ha aggiunto: “Game over! Ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game!”.

Nella prossima puntata del Grande Fratello vip, dunque, Alex Belli non sarà in studio? Alfonso Signorini deciderà di mettere in panchina, almeno per qualche puntata, il triangolo tra Soleil, Alex e Delia? Lo scopriremo venerdì prossimo durante la nuova puntata.

