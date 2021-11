Alex Belli attacca Aldo Montano “Valori? Tutte balle”/ “Scuse? Le farà in diretta”

Alex Belli e Aldo Montano sempre più distanti. Dopo la rissa sfiorata, la tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è alta. Aldo Montano non ha fatto un passo nei confronti di Alex Belli che non nasconde di essere furioso e di aspettarsi le scuse del campione olimpico. Belli si sfoga così con Soleil Sorge e Davide Silvestri ammettendo di essere ancora arrabbiato con Montano.

“Sei Aldo Montano. Sei la persona che qua dentro voleva dare i valori di sportività, di umanità. Io sono incaz**to nero. A tre giorni da questa roba qua, non incontra nemmeno il mio sguardo, non si degna nemmeno di salutarmi al mattino, per una cosa che – detta sinceramente – ma di che caz** stiamo parlando? Che cosa gli ho fatto? Niente, capisci? Non gli ho fatto niente. I valori a cui inneggia? Tutte balle, tutte balle”, ha detto l’attore.

Alex Belli contro Aldo Montano: tensione al Grande Fratello Vip 2021

Alex Belli si aspettava delle scuse da Aldo Montano. Il campione olimpico, però, è fermo sulla propria posizione. L’attore, però, è convinto che le scuse arriveranno in diretta, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. “Aspetta venerdì in puntata, te lo dico io che ci vedo più lungo di tutti quanti voi”, ha aggiunto Belli con cui è d’accordo anche Soleil Sorge.

“È quello che ho detto io. Ma se lui dovesse aspettare la puntata per ammettere le sue colpe, lì capisco tutto, capisco che vuole dare un esempio che non gli appartiene. Che sia un campione non possiamo discuterlo, ma come uomo che tu stia qui a predicare tante cose e poi aspetti la puntata per chiarire, vuol dire che non è vera la tua ammissione di colpa”, ha detto Soleil come riporta Fanpage.

