Alex Belli “benedice” Gabriele Parpiglia col profumo/ Giornalista: “Mi viene l’asma!”

Alex Belli “benedice” Gabriele Parpiglia con il profumo. Questo è il simpatico siparietto andato in scena a margine della finale del Grande Fratello Vip, andata in scena nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022, su Canale 5 e che ha visto trionfare nell’ultimo scontro diretto Jessica Selassié, capace di avere la meglio su Davide Silvestri (terzo classificato Barù Gaetani). In un clima scherzoso e di grande spensieratezza, tipico di una grande festa di fine percorso (buona parte dei concorrenti ha trascorso 183 giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia, ndr), il “man” si è mostrato in tutta la sua simpatia, dialogando con il giornalista, volto noto di “Casa Chi” e anche autore de “Il Punto Z”, show condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play.

Mentre uno smartphone immortalava la scena, Alex Belli si è avvicinato a Gabriele Parpiglia per impartirgli una speciale benedizione, tanto che nella storia postata sul suo profilo Instagram l’attore ha scherzosamente inserito la dicitura “La santità”. Ma cosa è successo, di preciso? Ve lo raccontiamo di seguito…

ALEX BELLI “BENEDICE” GABRIELE PARPIGLIA. IL GIORNALISTA: “PORCA TR*IA!”

Di fatto, Alex Belli si è appropinquato a Gabriele Parpiglia reggendo in mano una boccetta di profumo. Successivamente, l’ex concorrente del GF Vip ha chiamato il giornalista accanto a sé, dicendogli: “Fratello, vieni qua”. Parpiglia, sorridendogli, gli si è avvicinato e si è fermato a meno di un metro di distanza da lui. Dopodiché, assumendo una postura e un tono solenne, peraltro già sfoggiato più volte nel corso della sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli gli ha detto: “Ti investo della santità. Questa qui è la benedizione per il 24% di share!”.

Ridendo e provando a schermarsi il viso con le mani dai getti di profumo, Gabriele Parpiglia ha esclamato: “Porca tr*ia, basta che mi viene l’asma!”. Quindi, Alex Belli è scoppiato in una fragorosa risata e ha abbracciato il giornalista, che ha ricambiato l’affetto dimostratogli dal gieffino.



