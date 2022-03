Finale Grande Fratello Vip 6, pagelle e vincitore/ Jessica vince (senza sorpresa), flop Lulù e Barù…

Pagelle Grande Fratello Vip 6: promosse Sonia e Adriana, alti e bassi per Signorini

La lunga finale del Grande Fratello Vip 6 regala al pubblico di Canale 5 molte emozioni, tante sorprese e qualche colpo di scena. Il bilancio di questa edizione, con particolare attenzione a quanto accaduto poche ore fa, parte inevitabilmente dal conduttore, Alfonso Signorini, che non si snatura, rimanendo una certezza su quel palco, portando a termine un’edizione sicuramente complicata e non senza intoppi. Resta comunque una performance al di sopra della sufficienza (d’altronde portare avanti 6 mesi di doppia diretta settimanale non è cosa semplice): VOTO 6,5.

Il bilancio di questa edizione del Grande Fratello Vip continua con le due donne che hanno affiancato Signorini in studio: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste non hanno fatto sentire la mancanza dei loro predecessori e, anzi, si sono rivelate perfettamente adatte al loro ruolo. D’altronde ad aiutarle anche una naturale opposizione in idee e opinioni che ha spesso movimentato il programma in momenti vuoti. VOTO 8 per entrambe.

La finale del Grande Fratello Vip parte subito con grandi emozioni. Prima della sua eliminazione, Giucas Casella riabbraccia suo figlio James e si commuove, mostrando ancora una volta il grande amore che li lega. La doppia faccia di Giucas, da una parte intrattenitore un po’ svampito, dall’altra padre e nonno innamorato, ha conquistato molti telespettatori. VOTO 7.

La ‘scioccata’ Lulù Selassiè lascia basita la Casa del Grande Fratello Vip dopo lo scontro al televoto con Davide Silvestri, probabilmente convinta di vincerlo e, forse, di vincere anche questa edizione. È probabilmente questa troppa sicurezza e alcuni atteggiamenti sgarbati nei confronti della sorella Jessica (e di altri) ad averla penalizzata nelle ultime settimane. Ha comunque regalato molte dinamiche ed emozioni al pubblico di Canale 5, spesso dividendolo. VOTO 6,5.

Delia Duran è la terza eliminata della finale del Grande Fratello Vip. Tirata in ballo per gli atteggiamenti di Alex Belli, è poi diventata la grande protagonista del triangolo, ‘sfruttando’ la posizione di moglie tradita per conquistare la finale del GF. I nodi, però, vengono al pettine e così è stato anche per lei. Non c’è stato tempo per conoscerla meglio al di fuori della questione triangolo. VOTO 5.

Barù è sicuramente l’outsider di questa edizione. Fuori dalle righe, anche proprio nella definizione di concorrente di reality, ha portato alla Casa quel tocco di particolarità e simpatia in più che serviva. VOTO 7,5

Le nostre pagelle del Grande Fratello Vip 6 si concludono con i concorrenti che hanno abbassato le luci della Casa e chiuso definitivamente la porta rossa di questa edizione. Partito in sordina, il percorso di Jessica Selassiè ha vissuto un vero e proprio exploit negli ultimi mesi di questa avventura. Sicuramente ad incidere la conoscenza con Barù che, come lei stessa ha ammesso, le ha fatto riscoprire una parte di lei sconosciuta, da donna. Il pubblico ha così scoperto una Jessica diversa, non sempre in disparte per le sorelle ma protagonista anche da sola, e questo l’ha premiata, aggiudicandole la vittoria. VOTO 8.

Il percorso di Davide Silvestri al Grande Fratello Vip ha diviso il pubblico: c’è chi ha apprezzato il suo modo garbato, educato e chi, invece, l’ha scambiato per mancanza di carattere, per paura di esporsi. C’è però una cosa da chiarire: esporsi non vuol dire per forza urlare, litigare, mettersi al centro di ogni dinamica. Nel caso di Davide sarebbe poi stato snaturarsi. La sua coerenza in questo, d’altronde, lo ha premiato, portandolo fino a questo punto. VOTO 8,5.

