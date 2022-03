Vincitore e classifica Grande Fratello Vip 2021/ Chi è? Selassié inseguono il podio ma…

Vincitore Grande Fratello 2021: chi sarà?

Ormai ci siamo: è arrivato il momento dell’attesissima finale del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale scopriremo il vincitore della sesta edizione – la terza condotta consecutivamente da Alfonso Signorini – e la classifica dei finalisti. Quella che sta per concludersi è stata a tutti gli effetti un’edizione da record almeno sul piano della durata: la più lunga di sempre con i suoi sei mesi. Tra poche ore però si spegneranno definitivamente le luci e soprattutto scopriremo chi è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori del reality.

Dopo le tante emozioni, gli intrighi, gli amori e persino i “triangoli” vissuti nel corso della lunga edizione del GF Vip, è arrivato il momento di tirare le somme. Solo uno conquisterà ufficialmente il podio conquistando anche il gruzzoletto in denaro messo a disposizione del vincitore. Ricordiamo infatti che chi avrà la meglio al termine del programma, conquisterà non solo il titolo ma anche il montepremi di 100 mila euro messi in palio, di cui la metà andrà in beneficienza.

Grande Fratello Vip 2021: i finalisti in corsa per la vittoria

C’è ancora un posto libero per la finale del Grande Fratello Vip 2021. Uno tra Giucas Casella e Jessica Selassié si unirà ai restanti finalisti e potrà concorrere a diventare il vincitore del Grande Fratello Vip, scalando la classifica delle preferenze: ma chi sarà? C’è ancora poco tempo a disposizione per scoprirlo ma intanto una cosa è certa. A indossare ufficialmente i panni dei finalisti, nella prima serata di oggi 14 marzo 2022 saranno Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù. Con loro ci sarà un quinto nome e poi potrà prendere il via la corsa verso il gradino più alto del podio che incoronerà il vincitore (o la vincitrice) di questa straordinaria edizione!

Con l’eliminazione di uno tra Giucas e Jessica, ovviamente, inizierà anche a comporsi la classifica finale per poi procedere, eliminazione dopo eliminazione, all’ultima sfida a suon di televoto. Sarà infatti il pubblico a decretare come sempre il trionfatore del GF Vip.

I concorrenti favoriti al titolo di Vincitore Grande Fratello Vip 2021 sono…

Al momento è difficile stabilire chi sia il favorito alla vittoria del Grande Fratello Vip 2021. Sondaggi e pronostici vari sul web sono stati presi d’assalto negli ultimi giorni prima della finale che potrebbe regalarci una bellissima sorpresa: una vittoria al femminile! L’ultima parola spetterà ovviamente al pubblico da casa ma non è escluso che a indossare i panni del vincitore possa essere una delle sorelle Selassié, in particolare Jessica, vera outsider dell’edizione. Criticata per non essere (quasi) mai esposta apertamente, potrebbe ora scalare la classifica e piazzarsi al primo posto.

Da non sottovalutare poi proprio Barù che dopo essere riuscito ad avere la meglio nel precedente appuntamento, vincendo in due importanti televoti e riuscendo a battere prima Manila Nazzaro e poi Sophie Codegoni, potrebbe preparare il suo colpo di scena proprio in vista della finale odierna. Il sogno di molti utenti, tuttavia, sarebbe proprio un podio tutto al femminile, ipotesi assolutamente da non escludere.



