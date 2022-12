Alex Belli bocca il GF Vip “edizione di individualisti!”/ E stronca i nuovi arrivi…

Alex Belli stronca il GF Vip 2022 e il cast: “Edizione di individualisti!“

Il Grande Fratello Vip 2022, a distanza di pochi mesi dall’inizio, continua a temere il confronto con quella che è stata la passata edizione. Un’edizione ricca di dinamiche coinvolgenti e monopolizzata principalmente dal triangolo amoroso che tanto ha fatto discutere e parlare di sé, quello composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Proprio un vertice di questo triangolo, Alex Belli, è intervenuto sui social per commentare le dinamiche di questa edizione, bocciando il cast e criticandolo con alcuni messaggi di risposta a commenti degli utenti su Twitter.

“Ma perché dopo un edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!!“: il duro attacco dell’attore. A suo dire, dunque, i concorrenti di quest’anno sarebbero degli individualisti e, più in generale, le dinamiche di questi mesi sembrerebbero non reggere il confronto con gli iconici momenti che hanno contrassegnato la scorsa edizione. Nel messaggio, inoltre, smentisce il gossip legato a un suo presunto ritorno nella Casa.

Ma non finisce qui, perché Alex Belli ne ha anche per i nuovi ingressi del Grande Fratello Vip 2022: Riccardo Fogli e Milena Miconi, nuovi concorrenti di questa edizione che hanno varcato la fatidica Porta Rossa nella puntata di ieri sera. Commentando ironicamente le scelte della produzione, l’attore scrive: “Villa Arzilla il RITORNO..!! si promettono belle dirette di burraco, scala quaranta e Scopa..!!“. Programma stroncato in pieno, così come il cast che sta popolando Cinecittà in questi mesi: per Alex Belli è una sonora bocciatura.

Tuttavia, nonostante il no dell’attore, il Grande Fratello Vip 2022 ha vissuto ieri sera due graditi ritorni nella Casa, quelli di Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli. Le due ex Vippone della passata edizione hanno fatto una sorpresa ai concorrenti: la showgirl nei panni di fresca sposina (ha celebrato pochi giorni fa il matrimonio con il suo Alessandro Rossi), mentre la cantante lirica ha intonato un Ave Maria per celebrare questa unione della coppia. Tutto sotto lo sguardo compiaciuto ed emozionato di Alfonso Signorini.

Ma perché dopo un edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!! — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 12, 2022

😂😂😂😂😂 villa Arzilla il RITORNO..!! si promettono belle dirette di burraco, scala quaranta e Scopa..!! 😂😂 — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 12, 2022













